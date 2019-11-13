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Международный валютный фонд

Политический кризис и перспективы финансирования МВФ: что ждет Молдову

© REUTERS / YURI GRIPAS
Экономика
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Тема:
Смена правительства в Молдове (33)
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Sputnik Молдова

В МВФ заявили, что готовы поддержать продолжение процесса реформ в Молдове после формирования нового правительства.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Международный валютный фонд внимательно следит за ситуацией, чтобы оценить последствия последних событий в Молдове. Такое заявление сделал глава миссии МВФ Рубен Атоян, пресс-релиз опубликован на официальном сайте фонда.

"Сотрудники МВФ внимательно следят за ситуацией, чтобы оценить последствия последних событий для программы, поддерживаемой фондом, и перспективы внешнего финансирования", - заявил Атоян.

Он выразил благодарность правительству во главе с премьер-министром Майей Санду "за принятие решительных мер по продвижению реформ, поддерживаемых МВФ".

Международный валютный фонд
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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"Мы готовы поддержать продолжение процесса реформ в Молдове после формирования нового правительства", - отметил Атоян.

Правительство Майи Санду пало: 63 депутата выразили вотум недоверия>>>

Парламент на заседании 12 ноября выразил вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду. За это решение проголосовали 63 депутата, представляющие фракции социалистов и демократов. В среду президент Молдовы Игорь Додон проводит консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре нового премьера. 

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Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров. 

Члены правительства на заседании парламента, где обсуждался вотум недоверия кабмину
© Sputnik / Rodion Proca
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Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

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До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

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Тема:
Смена правительства в Молдове (33)

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