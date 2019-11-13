Политический кризис и перспективы финансирования МВФ: что ждет Молдову

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Международный валютный фонд внимательно следит за ситуацией, чтобы оценить последствия последних событий в Молдове. Такое заявление сделал глава миссии МВФ Рубен Атоян, пресс-релиз опубликован на официальном сайте фонда.
"Сотрудники МВФ внимательно следят за ситуацией, чтобы оценить последствия последних событий для программы, поддерживаемой фондом, и перспективы внешнего финансирования", - заявил Атоян.
Он выразил благодарность правительству во главе с премьер-министром Майей Санду "за принятие решительных мер по продвижению реформ, поддерживаемых МВФ".
"Мы готовы поддержать продолжение процесса реформ в Молдове после формирования нового правительства", - отметил Атоян.
Правительство Майи Санду пало: 63 депутата выразили вотум недоверия>>>
Парламент на заседании 12 ноября выразил вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду. За это решение проголосовали 63 депутата, представляющие фракции социалистов и демократов. В среду президент Молдовы Игорь Додон проводит консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре нового премьера.
Какое правительство теперь будет у Молдовы
Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров.
Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.
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До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.
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