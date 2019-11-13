Курс валют на четверг: основные игроки, кроме рубля, продолжают расти в цене

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на среду, 14 ноября.
Вырастут в цене все основные валюты, кроме российского рубля, который несколько подешевеет.
Евро также станет дороже на пять банов и вырастет до 19,2824 лея.
Украинская гривна "потяжелеет" менее, чем на один бан, до 0,7202 лея.
Тот же рост будет и у румынского лея, он достигнет отметки в 4,0479 лея.
Российский рубль, напротив, подешевеет, но незначительно - менее, чем на один бан, до 0,2724 лея.
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