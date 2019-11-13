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Курс валют

Курс валют на четверг: основные игроки, кроме рубля, продолжают расти в цене

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова

Каким будет официальный обменный курс валют, сообщил Национальный банк Молдовы — почти все основные валюты подорожают.

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на среду, 14 ноября.

Вырастут в цене все основные валюты, кроме российского рубля, который несколько подешевеет.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Национальный банк выступил с предупреждением: это касается всех
Американский доллар подорожает более чем на пять банов, до 17,5159 лея.

Евро также станет дороже на пять банов и вырастет до 19,2824 лея.

Украинская гривна "потяжелеет" менее, чем на один бан, до 0,7202 лея.

Тот же рост будет и у румынского лея, он достигнет отметки в 4,0479 лея.

Российский рубль, напротив, подешевеет, но незначительно - менее, чем на один бан, до 0,2724 лея.

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Теги:
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