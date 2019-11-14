Приднестровцев намерены обезопасить от обмана фирм по трудоустройству

Такой законопроект был рассмотрен парламентским комитетом по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства.

ТИРАСПОЛЬ, 14 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Депутаты комитета по социальной политике Законодательного собрания Приднестровья рассмотрели дополнения в закон, которые позволят обезопасить от недостоверной информации, предоставляемой фирмами, которые занимаются трудоустройством за границей. Для того, чтобы заманить клиента, они порой намеренно вводят в заблуждение об условиях работы или сумме возможного заработка. Законопроект рекомендован к принятию на пленарном заседании сразу в двух чтениях.

По мнению авторов инициативы, достоверность размещаемой в Интернете и печатных изданиях информации о возможном заработке в других государствах сегодня ничем не гарантирована.

"Это может нанести ущерб правам и законным интересам наших граждан. В рамках обсуждения законопроекта депутаты отметили, что такую проблему зачастую поднимают избиратели", - отметили в парламентской пресс-службе.

Принятие законопроекта, по мнению парламентариев, даст возможность защитить граждан в вопросе трудоустройства за рубежом.

"Есть приднестровцы, которые уехали за пределы Приднестровья в целях заработка, и остались обманутыми. После принятия закона деятельность фирм, предлагающих услуги по трудоустройству за рубежом, будет лицензироваться, а значит, они будут нести ответственность", – отметил глава профильного парламентского комитета Сергей Чебан.

По мнению парламентариев, внесенные изменения в закон позволят также контролировать миграцию трудовых ресурсов для принятия дальнейших управленческих решений.

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