В Молдове стали чаще расплачиваться банковскими картами - НБМ

Всего за три года банковскими картами стали пользоваться вдвое чаще, а число безналичных платежей выросло почти в четыре раза.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. По итогам трех кварталов 2019 года количество операций, осуществленных с использованием платежных карт, эмитированных в Республике Молдова, превысило 16,5 миллиона, свидетельствуют данные Национального банка Молдовы (НБМ).

Для сравнения за такой же период 2018 года было осуществлено 12,5 миллиона соответствующих операций, с января по сентябрь 2017-го – всего 10 миллионов, а в 2016 году за такой же временной отрезок – 8 миллионов операций.

Таким образом, всего за три года количество использований банковских карт выросло вдвое.

Из более, чем 16,5 миллиона операций, совершенных за три квартала 2019 года, 58% (9,6 миллиона) составляют безналичные платежи.

Эксперт: не стоит использовать данные банковской карты в мобильных приложениях>>>

Еще три года назад число безналичных платежей за отчетный период составляло немногим более 2,6 миллиона.

"Объем операций, осуществленных за отчетный период в Республике Молдова с использованием платежных карт, эмитированных в РМ, составляет почти 16 миллиардов леев, из которых 2,62 миллиарда – безналичные платежи, а 13,25 миллиарда – снятие денежных средств", - говорится в отчете Нацбанка. © Fotolia / Tanusha Берегите деньги на банковских картах: почти все SMS легко перехватить

В 2016 году по итогам третьего квартала объем таких операций составлял 10,1 миллиарда леев.

За границей с января по сентябрь этого года молдавские банковские карты использовали более 3,5 миллиона раз.

В 98% случаев речь идет о безналичных платежах. Общий объем всех операций за границей – 2 миллиарда 26,3 миллиона леев.

Еще три года назад за рубежом молдавскими банковскими картами пользовались почти в 3,5 раза реже, а сам объем денежных средств составлял 1 миллиард 51,6 миллиона леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK