Каким будет курс лея после смены правительства - точные данные

Официальный обменный курс от Нацбанка Молдовы на пятницу и выходные дни — почти все конкуренты нашего национального платежного средства подорожают.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на пятницу, 14 ноября, и выходные дни.

Вырастут в цене почти все основные валюты, кроме российского рубля и гривны, которые сохранят свои позиции. Американский доллар подорожает на семь банов, до 17,58 лея. Евро также станет дороже на четыре бана и вырастет до 19,32 лея.

Украинская гривна не "потяжелеет" и сохранит свои позиции - 0,72 лея.

Рост будет у румынского лея, он достигнет отметки в 4,05 в переводе на молдавское платежное средство, подорожав, таким образом, на один бан.

Российский рубль сохранит в ближайшие три дня устойчивые позиции к молдавскому лею и закрепится на отметке в 0,27 лея.

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