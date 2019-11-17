Молдавский бизнес: как страна зарабатывает миллионы

В Молдстате привели точные данные о том, чем торгует и что реэкспортирует наша республики, а также - что она ввозит из-за рубежа.

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Импорт в Молдову больше чем в два раза превышает экспорт из республики. Соответствующие данные приводит Национальное бюро статистики страны.

Такой внушительный перевес закупок по сравнению с продажами наблюдается в стране на протяжении нескольких лет подряд.

По данным Молдстата, "значительный разрыв между экспортом и импортом Республики Молдова в январе-сентябре 2019 года привел к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса в размере двух миллиардов 246,1 миллиона долларов, что на 28,1 миллиона долларов США больше, чем в соответствующем периоде 2018-го".

Чем торгует Молдова

В январе-сентябре 2019 года экспорт товаров составил 2026,2 миллиона долларов, что на 3,4% больше, чем за соответствующий период 2018 года.

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В структуре продаж отечественных товаров большая часть приходится на машины и автокомплектующие (24,4%). На втором месте с долей в 22,2% расположились продовольственные товары и животные в живом весе. Тройку замыкают различные промышленные товары (21,6%).

Помимо этого экономические агенты Республики Молдова поставляют своим зарубежным партнерам несъедобное сырье, алкогольную и табачную продукцию, промышленные товары, химическую продукцию, масла и жиры, а также минеральное топливо.

За первые три квартала текущего года республика нарастила экспорт в Россию, Румынию, Германию, Польшу, Чехию, Турцию и другие страны мира.

Из чего состоит реэкспорт

Отправка отечественных товаров достигла в денежном выражении миллиарда 436,7 миллиона долларов США (70,9% от общего объема экспорта), а это на 9,2% превышает показатели прошлого года. Реэкспорт из страны составил 589,5 миллиона долларов (-8,4%).

Удельный вес товаров, произведенных из "давальческого" сырья, составил 21,1% от общего объема экспорта. Сюда входят: одежда, обувь и ее части, комплекты свечей зажигания и другие используемые в транспортных средствах составляющие, коаксиальные кабели, провода и трансформаторы, сумки, изделия из кожи и текстиля, очищенные орехи, стулья, игрушки, комплектующие для автомобилей.

Чистый реэкспорт приравнивается к 8% от общего объема продаж и состоит из следующих товаров: лекарства, сигареты и табачная продукция, дистилляты вина и винограда, виски, джин, водка, ликеры, пиво, топливо, трикотаж, эфирные масла, туалетные и косметические средства, товары для транспортных средств, изделия из пластмассы и дерева, автомобили, мебель.

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Что закупает Молдова

Что касается импорта, то за первые три квартала текущего года в республику ввезено товаров на сумму, превышающую четыре миллиарда долларов. И это несколько большем, чем в прошлом году.

Больше всего страна закупает машины и автокомплектующие - 24,3% в общем объеме поставок. Следом расположились промышленные товары (19,7%), а на третьем месте – минеральное топливо (с 15,6%).

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Самый массивный импорт поступает в республику из Румынии, России, Китая, Украины и Германии.

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