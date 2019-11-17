Курс евро и доллара: как поведут себя "иностранцы" в начале недели

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный обменный курс на понедельник, 18 ноября.

После выходных основные игроки выйдут бодрыми.

К примеру, евро продолжит стремительное наступление. В первый день рабочей недели он отыграет у молдавского "льва" еще 10 банов и будет торговаться по 19,4223 лея.

Что касается доллара, то он не будет таким прытким. "Зеленый" решил пойти по пути "малых шагов". В понедельник он отнимет у нацвалюты два бана и разместится на отметке в 17,6046 лея.

Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро наоборот несколько подорожал - на 0,5%. С начала ноября "зеленый" незначительно укрепился, а евро несколько растерял позиции.

На конец года Минэкономики прогнозирует, что доллар подорожает к национальному платежному средству до 19 леев.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в понедельник, 18 ноября, окажется российский рубль, который подорожает до 0,2756 лея, украинская гривна укрепится до 0,7273 лея, а румынский лей - до 4,0755 в пересчете на нацвалюту.

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