Нацбанк назвал сумму комиссии при межбанковских платежах: не отдавайте больше

В НБМ назвали максимальный размер комиссии при электронных платежах, в случае превышения нарушаются права клиентов, поэтому они должны сообщать об этом финрегулятору.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) призвал сообщать о случаях, когда при межбанковских платежах с граждан страны требовали завышенные комиссионные.

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"За обработку одного документа обычная оплата составляет не более 3,5 лея, а в срочном порядке – 20 леев. Это максимальный размер комиссионных или тарифов за счета, полученные в электронном виде в молдавских леях, которые можно оплатить с помощью автоматизированных систем дистанционного обслуживания", - сообщили в понедельник в Нацбанке.

Действующие тарифы были одобрены в июне решением исполкома НБМ и вступили в силу с 1 сентября.

"Если комиссионные не вписываются в установленные законом рамки, физических и юридических лиц призывают отправить в Национальный банк пениции, согласно положениям Административного кодекса", - добавили в НБМ.

Автоматизированные электронные системы оплаты – системы, позволяющие дистанционно расплачиваться за товары и услуги, используя компьютер или мобильные устройства с приложениями или без них.

Ранее в Нацбанке сообщили, что по итогам трех кварталов 2019 года количество операций, осуществленных с использованием платежных карт, эмитированных в Республике Молдова, превысило 16,5 миллиона. Из них 58% (9,6 миллиона) составляют безналичные платежи.

Объем операций, осуществленных за отчетный период в Республике Молдова с использованием платежных карт, эмитированных в РМ, составляет почти 16 миллиардов леев, из которых 2,62 миллиарда – безналичные платежи.

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