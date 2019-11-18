Курс валют на вторник: лей отправит в нокдаун всех оппонентов

Возвращение утраченных позиций - молдавское платежное средство за сутки окрепнет и станет отыгрываться у конкурентов.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 19 ноября. Все основные игроки уступят молдавскому льву.

После ослабления позиций в выходные дни отечественная валюта отыграется. Больше всех уступит лею американский доллар - 4 бана. Во вторник он будет торговаться по 17,5420 в пересчете на национальное платежное средство.

А вот европейский собрат "американца" проиграет два бана. Его можно будет купить 19 ноября за 19,4006 лея.

Один бан уступит румынское платежное средство, которое будет стоить 4,0648 лея.

Практически не изменятся в цене, но все же проиграют молдавской валюте украинская гривна и российский рубль - 0,7260 и 0,2747 лея соответственно.

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