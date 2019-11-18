00:51 19 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Валюта разных стран

Курс валют на вторник: лей отправит в нокдаун всех оппонентов

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
Получить короткую ссылку
92 0 0
Sputnik Молдова

Возвращение утраченных позиций - молдавское платежное средство за сутки окрепнет и станет отыгрываться у конкурентов.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 19 ноября. Все основные игроки уступят молдавскому льву. 

Проверка денег
© Sputnik / Miroslav Rotari
Нацбанк назвал сумму комиссии при межбанковских платежах: не отдавайте больше

После ослабления позиций в выходные дни отечественная валюта отыграется. Больше всех уступит лею американский доллар - 4 бана. Во вторник он будет торговаться по 17,5420 в пересчете на национальное платежное средство.

А вот европейский собрат "американца" проиграет два бана. Его можно будет купить 19 ноября за 19,4006 лея.

Один бан уступит румынское платежное средство, которое будет стоить 4,0648 лея.

Практически не изменятся в цене, но все же проиграют молдавской валюте украинская гривна и российский рубль - 0,7260 и 0,2747 лея соответственно.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Сюрпризы доллара и евро к концу 2019-го, и чего ждать от курса валют в 2020-м
Валютные страсти: чего ждать от евро и доллара в ноябре


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
Молдова вылетела с Евро-2020: как прошел матч в Кишиневе - фото
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Москва передала Киеву задержанные в Керченском проливе корабли - видео
Новый состав правительства Молдовы
Новое правительство Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться