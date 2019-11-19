Секрет успеха: как сделать так, чтобы фрукты из Молдовы заполонили рынки РФ

Вопросы наращивания экспортных поставок молдавских фруктов и винодельческой продукции проанализировал в ходе видеомоста с Москвой в пресс-центре Sputnik Молдова первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику свой первый официальный визит совершит в Москву. По словам молдавского премьера, для Молдовы "экономические отношения с Российской Федерацией очень важны".

О том, что первый рабочий визит Ион Кику совершит именно в Москву (кстати, случится это завтра, 20 ноября), он заявлял по итогам совместной рабочей встречи с президентом Молдовы и спикером парламента республики.

"Я предприму визит в Москву, который уже давно согласован премьер-министрами Российской Федерации и Республики Молдова, но, по причинам, которые я не слишком хорошо понимаю, он задерживался [прежним руководством правительства], хотя экономические отношения с Российской Федерацией очень важны. В Молдове накоплен целый ряд критических вопросов, стоящих на повестке дня, среди которых - проблема автоперевозчиков, экспорт агропродовольственных товаров, поставки природного газа", - сказал Кику.

В пресс-центре Sputnik Молдова во вторник прошел видеомост с Москвой, в ходе которого первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров ответил на вопрос молдавских журналистов о перспективах наращивания экспорта аграрной и винодельческой продукции на российский рынок.

"Новому правительству Молдовы всего несколько дней. Сейчас есть все шансы у премьер-министра, который собирается с визитом в Москву, исправить ситуацию с экспортными поставками из Молдовы. Если мы увидим, что Молдова в полном объеме готова к сотрудничеству с РФ, то российская сторона пойдет на встречу в этом направлении", - заявил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что в России выступают за расширение грузоперевозок между двумя странами, а некоторые ограничения на поставки молдавской аграрной и винодельческой продукции, которые еще существуют, постепенно будут сниматься.

"Мы помним и ценим, что Молдова не присоединилась к антироссийским санкциям, которые вводились с 2014 года. Вопрос снятия ограничений (на молдавскую сельхозпродукцию - ред.) мы будем обсуждать через несколько дней с нашими коллегами по Межпарламентской ассамблее СНГ. Нам надо сейчас чаще встречаться, поскольку в течение длительного времени мы вообще не видели наших молдавских коллег", - сказал Джабаров.

По его словам, в области экспорта сельхозпродукции Молдова в состоянии предложить российскому потребителю многое.

Еще с советских времен в России помнят вкус и аромат молдавских овощей и фруктов и их непревзойденное качество, уточнил Джабаров.

"Россия заинтересована в том, чтобы развивалось и молдавское виноделие. Нам гораздо выгоднее получать винодельческую продукцию из Молдовы, откуда за сутки можно доехать до Москвы, чем, допустим, везти эту продукцию из Южной Америки через океан. Более того, наращивая поставки по этой товарной категории, мы поддержим молдавского производителя, это улучшит наши отношения и связи", - добавил российский сенатор.

Как уточнил Джабаров, если поставки аграрной и винодельческой продукции будут выгодными, в том числе и для российского бизнеса, Россия никаких преград в этом процессе чинить не будет.

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