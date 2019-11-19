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Курс валют

Курс НБМ на среду — все основные валюты продолжают дешеветь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова

Каким будет официальный обменный курс валют на среду, 20 ноября, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

ИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на среду, 20 ноября.

Сохраняется тенденция, которая обозначилась в последние дни — упадут в цене все основные валюты.

Американский доллар подешевеет более чем на четыре бана, до 17,5041 лея.

Деловой мир
© Sputnik / Alexei Filippov
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Евро станет "легче" более чем на полтора бана и будет стоить 19,3885 лея.

Украинская гривна упадет в цене менее чем на один бан, до 0,7233 лея.

На один бан станет дешевле румынский лей, который будет стоить 4,0597 лея.

Российский рубль также незначительно подешевеет, менее, чем на один бан, до отметки в 0,2745 молдавских лея.

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Теги:
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