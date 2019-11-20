Инфраструктура, развитие бизнеса и тысячи туристов – что принесет богатство РМ

О плюсах, которые принесет экономике страны строительство автодороги Унгены – Кишинев – Одесса, рассказали участники пресс-конференции, которая прошла в Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Нормальная инфраструктура, хорошие дороги, позволяющие Молдове связать сразу несколько стран, привлечение инвестиций в ряд регионов, развитие регионального туризма и ознакомление тысяч иностранцев с красотами ландшафта Молдовы и ее природными красотами, это возможно при грамотном подходе и создании условий, прежде всего логистических.

Такое мнение высказали в среду участники пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре Sputnik Молдова.

Группа молдавских специалистов подготовила крупный инфраструктурный проект строительства современной автомагистрали, связывающий Одессу, Кишинев, Унгены с автострадами ЕС. Проект был обсужден с заинтересованными лицами в Молдове, Украине, Румынии, в Европейской комиссии.

"Если проект удастся воплотить, это будет иметь огромное влияние на развитии отрасли туризма в Молдове, связать единой нитью Яссы, Унгены, райцентры юга страны, Одессу с ее черноморским побережьем", - рассказал президент Ассоциации патронатов индустрии туризма РМ Серджиу Маня.

По его словам, если проект начнут осуществлять и к его воплощению будут привлечены власти соседних с Молдовой Украины и Румынии, это позволит создать тысячи рабочих мест, придаст новый толчок к развитию бизнеса в регионах нашей страны, станет глотком свежего воздуха для малых и средних предпринимателей, работающих в районах РМ.

"Более того, с точки зрения логистики строительство этой автомагистрали свяжет три крупных международных аэропорта – в Яссах, Кишиневе и Одессе, что является неоспоримым преимуществом проекта", - уточнил Маня.

По словам эксперта, в долгосрочной перспективе, при строительстве такого автобана, туристический поток в Молдову может возрасти от 20 до 50 процентов, конечно, если будет создана необходимая инфраструктура для приезжих из-за рубежа.

Проект строительства новой современной автотрассы был передан в конце минувшей недели в министерство экономики Молдовы.

Что касается вовлечения в проект строительства автотрассы властей соседних стран, соответствующая информация была отправлена в Одесскую областную и городскую администрации, в профильные министерства в Киев.

"Мы заинтересованы, чтобы этот проект развивался достаточно активно. С макроэкономической точки зрения этот проект важен для создания транспортных коридоров. У нас они не очень развиты, поскольку, к сожалению, на всех уровнях присутствует слабая инфраструктура. Как следствие – отсутствие инвестиций в экономику страны. Инфраструктура находится на сам ом первом уровне в вопросе привлечения инвестиций в экономику страны", - заявил директор компании "Gradologhistic" Виталий Белеску.

Участники пресс-конференции отметили, что если на всех уровнях будет достигнуто согласие,то проект может быть реализован в течение 7-10 лет. А при пессимистическом сценарии, с учетом бюрократических препонов, - 12 лет.

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