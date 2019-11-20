Козак: Россия рассмотрит просьбу Молдовы о межгосударственном кредите

Ранее в молдавских СМИ появилась информация о том, что Кишинев намеревался попросить у Москвы 300 миллионов долларов на инфраструктурные проекты.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Молдова обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Этот вопрос обсуждался. За четыре дня новое правительство не может добиться кредитного соглашения о предоставлении межгосударственного кредита. Мы договорились, что они представят в деталях предложения, на каких условиях они бы хотели получить этот кредит, какие гарантии возврата", - сказал Козак журналистам по итогам российско-молдавских переговоров.

Таким образом, вице-премьер прокомментировал сообщения молдавских СМИ о том, что Молдова намеревалась попросить у России 300 миллионов долларов на инфраструктурные проекты, в частности, на дороги.

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Козак отметил, что Россия должна быть уверена, что эти деньги пойдут на пользу экономике Молдовы и позволят ей исправно выполнять обязательства по возврату кредита.

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