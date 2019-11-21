Что будет с поставками газа: Чебан назвал подробные сценарии на 2020 год

Руководитель "Молдовагаз" рассказал о действиях властей по обеспечению бесперебойных поставок газа в 2020 году, какие договора для этого надо заключить, и стоит ли ожидать ограничительных мер конечным потребителям.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. В рамках дискуссий с председателем правления "Газпрома" Алекссем Миллером обсуждались три сценария поставок в Молдову газа, над которыми молдавская сторона активно работает, заявил в четверг руководитель "Молдовагаз" Вадим Чебан на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством премьера Иона Кику.

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта о поставке газа от российского концерна "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому соглашению прошли, условия заключения контракта оговорены, а сам документ планируют подписать в ближайшее время. Однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины. Поэтому молдавские власти заранее стали работать над альтернативными вариантами поставок газа в республику.

"В рамках вчерашних дискуссий с господином Миллером обсуждались три сценария, над которыми мы работаем активно сейчас", - сказал Чебан.

Он уточнил, что речь идет о традиционном варианте транзита через Украину, то есть о поставках газа на границе Молдовы и Украины.

Альтернативные варианты

"Если не будет решена проблема между Украиной и Россией, мы думаем о двух сценариях, которые обсудили с нашим главным поставщиком "Газпромом", - уточнил Чебан.

Первый из них - получение газа на границе России и Украины, когда дальнейшие поставки до границы Молдова-Украина будет осуществлять "Молдовагаз".

Третий и, по словам Чебана, более реальный вариант – поставки газа через трансбалканский коридор путем использования "Турецкого потока".

"Мы уже поработали со всеми операторами, осуществляющими транспортировку газа этим путем – "Булгартрансгаз", Румынией и "Укртрансгаз". Наши операторы на данный момент находятся в процессе определения контрактов по подключению к "Укртрансгаз" по всем точкам, в том числе Каушаны-Орловка", - сказал руководитель "Молдовагаз".

Операторам из Румынии и Украины, по его словам, еще предстоит заключить договор о подключении участка Исакча-Орловка.

"В течение нескольких недель, надеюсь, у нас будут эти контракты, которые дадут нам техническую возможность получать газ в реверсном режиме через трансбалканский коридор", - добавил Чебан.

Нужны объемы больше

Однако, как уточнил чиновник, есть еще один вопрос, который предстоит решить в течение нескольких дней.

"На данный момент через трансбалканский коридор технически возможно получать 12,4 миллиона кубометров газа в день для потребителей из Молдовы. Но на период январь-февраль нам нужен объем в 15,5 миллиона кубометров в день", - подчеркнул Чебан.

Молдавская сторона уже обратилась к операторам Болгарии с просьбой увеличить объем, так как "Турецкий поток" позволяет это сделать.

"Предстоит технически решить вопрос. Но если это будет невозможно, нам предстоит подать запрос о получении газа в любой точке, в том числе на восточной границе Украины", - сказал Чебан.

Ограниченное потребление

Если не удастся покрыть разницу в 3-4 миллиона кубометров в день, чтобы работать в нормальном режиме, молдавские власти разработали план действий по ограничению потребления.

"В первую очередь будем работать по этому вопросу с Termoelectrica и Молдавской ГРЭС для ограничения потребления в течение определенного периода, чтобы не допустить отключения потребителей. Но, думаю, что мы все же не окажемся в кризисной ситуации", - сказал Чебан. © Sputnik / Evghenii Panasenco Тарифы на газ в 2020 году: к чему готовиться жителям Молдовы

Он уточнил, что по закону есть три уровня угрозы такого рода, самый высокий из которых - кризисная ситуация.

"В рамках кризисного штаба, сформированного Минэкономики, мы обсудили эту тему. Для разницы, которая может появиться, мы должны будем действовать сразу, например, с 1 января. В таком случае Termoelectrica должна будет перейти на альтернативное топливо, например, мазут", - пояснил глава "Молдовагаз".

Чиновник добавил, что есть в наличии резервы мазута на период, когда будет пик потребления и очень низкая температура, чтобы обеспечить плавный переход, без каких-то рисков для всей системы.

"Что касается Молдавской ГРЭС, то сегодня мы отправимся в Тирасполь и обсудим подготовку к реверсному режиму и наличие альтернативных источников в период пика потребления. По нашей информации, есть определенный запас топлива, примерно на месяц. Но мы отправимся в Приднестровье, чтобы обсудить ситуацию", - сказал Чебан.

Все структуры должны взаимодействовать

По представленным данным, Termoelectrica, CET Nord и Молдавская ГРЭС потребляют более 6 миллионов кубометров газа в день, то есть более 40% от общего суточного объема.

"Эти предприятия должны внимательно относиться к нашим запросам. Мы будем работать с Moldelectrica для плавного перехода на альтернативный источник в случае необходимости. Надеемся, что все-таки нам удастся повысить объем полученного через реверс газа до необходимой отметки, чтобы пройти период января-февраля без каких-либо рисков", - заявил Чебан.

В то же время, по его словам, на данный момент есть еще одна проблема – украинская сторона не признает оператора левобережья Днестра – "Тираспольтрансгаз", дочку "Молдовагаз".

"Мы приняли решение, что "Молдовагаз" возьмет ответственность о заключении контракта на подключение к системе, в том числе для приднестровского оператора", - сказал Чебан.

Как пояснил чиновник, молдавская сторона уже подготовила проекты всех договоров, которые предстоит подписать.

"Сделаем все возможное, чтобы потребители были обеспечены газом", - заявил Чебан.

При этом, он уточнил, что в случае альтернативных маршрутов поставок газа, тариф для конечных потребителей будет зависеть и от стоимости транзита через Украину, если придется прибегнуть, например, ко второму сценарию, когда "Молдовагаз" будет доставлять голубое топливо от российско-украинской границы.

В свою очередь, глава правительства заявил, что молдавские власти рассчитывают на то, что "удастся использовать традиционную схему. Но резервные сценарии должны быть готовы".

Он также обратил внимание, что маршрут реверсных поставок пока не протестирован.

"Поэтому есть технические моменты и риски в этом сценарии. К 1 января по этой причине все учреждения должны быть готовы к любым ситуациям. Сценарий с кризисным отключением тоже нужно брать в расчет, но его нужно постараться избежать", - заявил Кику.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил по итогам российско-молдавских переговоров, что Россия и Молдова договорились о продлении контракта на поставку газа, цена российского "голубого топлива" для республики с начала 2020 года снизится до 173 долларов за тысячу кубометров.

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