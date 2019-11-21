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Точный курс валют в Молдове: как поведут себя евро и доллар в выходные

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова

Каким будет официальный обменный курс валют в пятницу, 22 ноября, и выходные дни сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на пятницу, 22 ноября и два выходных.

Слитки золота, архивное фото.
CC0 / Pixabay
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Сохраняется тенденция, которая обозначилась в последние дни — на валютном рынке республики будет наблюдаться сравнительное затишье. Американский доллар подешевеет на один бан - до 17,43 лея. Евро "прибавит в весе" на четыре бана и будет стоить 19,32 лея.

Украинская гривна не упадет в цене и сохранит за собой позиции, занятые в предыдущие дни - 0,72 лея.

На один бан станет дороже румынский лей, который будет стоить 4,04 лея. Российский рубль не подешевеет, сохранив за собой крепкие позиции - 0,27 лея.

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Теги:
гривна, леи, доллар, евро, курс валют


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