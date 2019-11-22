Банковская проблема двух берегов Днестра: президент призвал найти решение

Почему возникла проблема с банковскими счетами приднестровских фирм, что говорят на правом и левом берегу Днестра, и как будет решен вопрос – читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочее заседание для выяснения ситуации, связанной с деятельностью экономических агентов приднестровского региона и их взаимоотношениями с коммерческими банками страны. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

Проблема обсуждалась с вице-председателем Национального банка Молдовы Ионом Стурзу, вице-премьером, министром финансов Серджиу Пушкуцэ и бывшим главой НБМ Леонидом Талмачом. В частности, речь шла об открытии приднестровскими фирмами расчетных счетов.

"Участники встречи подчеркнули необходимость приложить все усилия, чтобы найти приемлемое решение проблемы в ближайшей перспективе и обеспечить равный подход коммерческих банков в их работе с экономическими агентами, легально зарегистрированными в Республике Молдова", - говорится в сообщении.

Претензии Тирасполя

О проблеме приднестровских экономических агентов начали говорить в сентябре этого года. Тогда первый заместитель председателя тираспольского Центробанка Алексей Мельник, заявил, что еще "с июня 2019 года стали поступать требования коммерческих банков Молдовы к приднестровским предприятиям по закрытию счетов. А с 5 сентября эти действия приняли системный характер".

Глава правительства непризнанной ПМР Александр Мартынов, в свою очередь, назвал финансовой блокадой закрытие в молдавских банках счетов предприятий, зарегистрированных в Приднестровье. Он также обращал внимание, что приднестровским компаниям для ведения торговли в Молдове или за ее пределами необходима интеграция в банковскую систему республики.

Экономические агенты левобережья Днестра усмотрели в закрытии своих счетов недружественный жест со стороны молдавских банков и даже фактор давление молдавского правительства под руководством Майи Санду.

Реакция Нацбанка

В Национальном банке Молдовы, в свою очередь, выступили с заявлением, что Молдова стала частью процесса ужесточения правил "по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, особенно после того, как в 2018 году вступил в силу Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма".

Тогда в НБМ отметили, что "вследствие новых положений молдавские лицензированные банки развили инструменты по контролю и процессы его имплементации".

"Определив риски, банки затребовали большей транспарентности от клиентов. Речь идет о предприятиях по всей территории Молдовы, которым был дан срок для выполнения требований", - говорилось в сообщении Нацбанка Молдовы.

Там же добавили, что "владельцы банковских счетов должны были действовать более открыто, согласно обязательствам, которые взяли на себя".

"Затем, лицензированные банки были вынуждены принять меры в отношении экономических агентов, которые не подчинились требованиям, в том числе несколько приднестровских предприятий". © Sputnik / Irina Leahova Международные эксперты вмешались в банковскую проблему Тирасполя и Кишинева

В настоящее время, по информации Нацбанка республики, более 400 предприятий из приднестровского региона владеют счетами в лицензированных банках Кишинева.

Диалог по проблеме

В офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе 16 сентября прошло заседание экспертных групп по банковской проблеме. Центральной стала тема закрытия счетов приднестровских предприятий в коммерческих банках Молдовы.

Приднестровская сторона тогда призвала руководство молдавского финрегулятора принять срочные меры по разблокированию ситуации и содействию обеспечения возможности открытия счетов приднестровскими фирмами.

Стурзу в свою очередь заявлял об отсутствии претензий к экономическим агентам левобережья, признав право приднестровского бизнеса открывать счета в кредитных организациях Молдовы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK