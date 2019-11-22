С какими проблемами сталкивается система ЖКХ Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Инвестиционные проекты предприятий ЖКХ стали главной темой обсуждения на встречи руководителей компаний и представителей исполнительной власти Приднестровья.

"Межтарифная разница впервые начала финансироваться за счет средств бюджета. Социальная политика стала осуществляться из госфинансов, а не из средств предприятий", – подчеркнул глава исполнительной власти Александр Мартынов.

В регионе в начале этого года ввели новую систему, благодаря которой предприятия ЖКХ смогут вкладываться в свое развитие. Разрыв между существующими и экономически обоснованными тарифами на энергоносители стали возмещать из госказны, хотя прежде недостачу приходилось покрывать самим предприятиям.

Как рассказали в правительственной пресс-службе, благодаря финансированию межтарифной разницы инвестпрограммы предприятий ЖКХ значительно увеличились. Так, если в 2017 году они составляли 46,7 млн приднестровских рублей ($2,9 млн), то к 2019 году выросли в 4,5 раза.

ЕРЭС – поставщик электроэнергии населению

В этом году поставщик электрической энергию потребителю – ЕРЭС, смог исполнить инвестпрограмму на 62 млн приднестровских рублей ($3,85 млн). Не только меняли отслужившие срок службы ЛЭП, но и прокладывали новые.

"Раньше на инвестиционные программы ничего не оставалось, и в итоге износ сетей стал критическим – более 80%. И только в 2018 году удалось выйти из "красной зоны" по износу оборудования. Инвестпрограмма 2019 года позволила выполнить реконструкции во многих населенных пунктах – Копанка, Красное, Терновка" – рассказал гендиректор ЕРЭС Василий Сырбу.

Директор уверен, без средств межтарифной разницы в будущем году предприятие в полном объеме не выполнит программу минимум, речи о закупке нового оборудования или техники для ремонта также быть не может.

ДнестрЭнерго – поставщик электроэнергии ЕРЭС

Компания ДнестрЭнерго предоставляет услуги по передаче электрической энергии до ЕРЭС от трех генерирующих станций – Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и Тиротекс-Энерго. За счет межтарифной разницы предприятию удалось выполнить практически все мероприятия приоритетной программы на сумму в 60 млн приднестровских рублей (около $3,7 млн).

Однако многое из существующего оборудования компании нужно менять. Так, свыше 13% подстанций отслужили более 50 лет. Необходима замена также силовых подстанций, трансформаторов и другого оборудования. По словам и.о. генерального директора Андрея Гицмана, если в будущем ситуация с финансированием останется такой же, как в этом году – обновить необходимое будет реально в течение ближайших лет.

"Инвестиционная программа 2020 года также направлена на поддержание в работоспособном состоянии основного оборудования, зданий и сооружений путем проведения капитальных ремонтов, реконструкций и модернизации. Программа сформирована из расчета полной амортизации и составляет 91,6 млн приднестровских рублей (почти $5,7 млн), – сказал он.

Тирастеплоэнерго

Предприятие Тирастеплоэнерго в этом году в рамках инвестпрограммы благодаря бюджетной поддержке смогло проложить новые тепловые сети, закупило новое и модернизировало старое котельное оборудование.

"Меры, которые приняты в этом году, и реализация инвестпрограммы этого года привели нас к показателям, по которым Тирасполь ушел за приемлемый рабочий ресурс, Григориополь поднялся к рабочему ресурсу благодаря ремонту, а также основные города подошли к достаточному рабочему ресурсу", – отметил руководитель компании Олег Ищенко.

Предприятие по водоснабжению

Программа 2019 года водоснабжающей организации сформирована из основных приоритетных мероприятий отрасли во всех регионах Приднестровья, и составляет 74 объекта общей стоимостью 41,7 млн приднестровских рублей (почти $2,6 млн). Уже выполнено 80% от запланированного. Заменено около 29 км сетей водоснабжения и 4,5 км сетей водоотведения.

"Основной акцент инвестпрограммы 2019 года сделан на реконструкцию и замену изношенных водопроводных и канализационных сетей. Ежегодное плановое освоение инвестиционных программ позволит обеспечить граждан качественной питьевой водой и наладить работу предприятия в плановом режиме", – отметил гендиректор предприятия "Водоснабжение и водоотведение" Александр Горица.

Вопрос с кадрами

"Повышение заработной платы – это основное. Второе – это предоставление различных социальных условий для проживания – кредиты на жилье, инфраструктура. А также возможность обучения персонала", - объяснил и.о. гендиректора "ДнестрЭнерго", как можно спасти ситуацию.

По поводу кадрового потенциала руководители предприятий ЖКХ сходятся во мнении – если уже в будущем году не будет поднята заработная плата их сотрудникам, то инвестиционные программы предприятий исполнять будет некому. К примеру, только из ЕРЭС в этом году уволилось порядка 140 специалистов, 100 из них – это рабочие. Тирастеплоэнерго ежегодно теряет более 12% квалифицированных специалистов. Похожая ситуация и на всех остальных предприятиях ЖКХ.

Приостановить отток кадров планируют уже в следующем году. Так, повышение заработной платы предприятия предусмотрели за счет тарифов. Однако, говорят представители власти, для населения цены на услуги ЖКХ не изменятся, повышение будет оплачено за счет бюджета.