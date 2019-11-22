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С какими проблемами сталкивается система ЖКХ Приднестровья

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Sputnik Молдова

Об этом говорилось на обсуждении инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Инвестиционные проекты предприятий ЖКХ стали главной темой обсуждения на встречи руководителей компаний и представителей исполнительной власти Приднестровья.

Бюджет, архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin / Numbers And Finance
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В регионе в начале этого года ввели новую систему, благодаря которой предприятия ЖКХ смогут вкладываться в свое развитие. Разрыв между существующими и экономически обоснованными тарифами на энергоносители стали возмещать из госказны, хотя прежде недостачу приходилось покрывать самим предприятиям.

"Межтарифная разница впервые начала финансироваться за счет средств бюджета. Социальная политика стала осуществляться из госфинансов, а не из средств предприятий", – подчеркнул глава исполнительной власти Александр Мартынов.

Как рассказали в правительственной пресс-службе, благодаря финансированию межтарифной разницы инвестпрограммы предприятий ЖКХ значительно увеличились. Так, если в 2017 году они составляли 46,7 млн приднестровских рублей ($2,9 млн), то к 2019 году выросли в 4,5 раза.

ЕРЭС – поставщик электроэнергии населению

В этом году поставщик электрической энергию потребителю – ЕРЭС, смог исполнить инвестпрограмму на 62 млн приднестровских рублей ($3,85 млн). Не только меняли отслужившие срок службы ЛЭП, но и прокладывали новые.

"Раньше на инвестиционные программы ничего не оставалось, и в итоге износ сетей стал критическим – более 80%. И только в 2018 году удалось выйти из "красной зоны" по износу оборудования. Инвестпрограмма 2019 года позволила выполнить реконструкции во многих населенных пунктах – Копанка, Красное, Терновка" – рассказал гендиректор ЕРЭС Василий Сырбу.

Директор уверен, без средств межтарифной разницы в будущем году предприятие в полном объеме не выполнит программу минимум, речи о закупке нового оборудования или техники для ремонта также быть не может.

ДнестрЭнерго – поставщик электроэнергии ЕРЭС

Флаги в городе Тирасполь на центральной площади
© Sputnik / Irina Leahova
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Компания ДнестрЭнерго предоставляет услуги по передаче электрической энергии до ЕРЭС от трех генерирующих станций – Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и Тиротекс-Энерго. За счет межтарифной разницы предприятию удалось выполнить практически все мероприятия приоритетной программы на сумму в 60 млн приднестровских рублей (около $3,7 млн).

Однако многое из существующего оборудования компании нужно менять. Так, свыше 13% подстанций отслужили более 50 лет. Необходима замена также силовых подстанций, трансформаторов и другого оборудования. По словам и.о. генерального директора Андрея Гицмана, если в будущем ситуация с финансированием останется такой же, как в этом году – обновить необходимое будет реально в течение ближайших лет.

"Инвестиционная программа 2020 года также направлена на поддержание в работоспособном состоянии основного оборудования, зданий и сооружений путем проведения капитальных ремонтов, реконструкций и модернизации. Программа сформирована из расчета полной амортизации и составляет 91,6 млн приднестровских рублей (почти $5,7 млн), – сказал он.

Тирастеплоэнерго

Отопление
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Предприятие Тирастеплоэнерго в этом году в рамках инвестпрограммы благодаря бюджетной поддержке смогло проложить новые тепловые сети, закупило новое и модернизировало старое котельное оборудование.

"Меры, которые приняты в этом году, и реализация инвестпрограммы этого года привели нас к показателям, по которым Тирасполь ушел за приемлемый рабочий ресурс, Григориополь поднялся к рабочему ресурсу благодаря ремонту, а также основные города подошли к достаточному рабочему ресурсу", – отметил руководитель компании Олег Ищенко.

Предприятие по водоснабжению

Программа 2019 года водоснабжающей организации сформирована из основных приоритетных мероприятий отрасли во всех регионах Приднестровья, и составляет 74 объекта общей стоимостью 41,7 млн приднестровских рублей (почти $2,6 млн). Уже выполнено 80% от запланированного. Заменено около 29 км сетей водоснабжения и 4,5 км сетей водоотведения.

"Основной акцент инвестпрограммы 2019 года сделан на реконструкцию и замену изношенных водопроводных и канализационных сетей. Ежегодное плановое освоение инвестиционных программ позволит обеспечить граждан качественной питьевой водой и наладить работу предприятия в плановом режиме", – отметил гендиректор предприятия "Водоснабжение и водоотведение" Александр Горица.

Вопрос с кадрами

Швейная фабрика
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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По поводу кадрового потенциала руководители предприятий ЖКХ сходятся во мнении – если уже в будущем году не будет поднята заработная плата их сотрудникам, то инвестиционные программы предприятий исполнять будет некому. К примеру, только из ЕРЭС в этом году уволилось порядка 140 специалистов, 100 из них – это рабочие. Тирастеплоэнерго ежегодно теряет более 12% квалифицированных специалистов. Похожая ситуация и на всех остальных предприятиях ЖКХ.

"Повышение заработной платы – это основное. Второе – это предоставление различных социальных условий для проживания – кредиты на жилье, инфраструктура. А также возможность обучения персонала", - объяснил и.о. гендиректора "ДнестрЭнерго", как можно спасти ситуацию.

Приостановить отток кадров планируют уже в следующем году. Так, повышение заработной платы предприятия предусмотрели за счет тарифов. Однако, говорят представители власти, для населения цены на услуги ЖКХ не изменятся, повышение будет оплачено за счет бюджета.

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Теги:
инвестиции, жилищно-коммунальное хозяйство, ЖКХ, Приднестровье


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