Муравский: какие долги перед "Газпромом" есть у Молдовы, и кто их выплатит

Россия и Молдова договорились о продлении контракта на поставку газа, а цена российского "голубого топлива" для Молдовы с начала 2020 года снизится до 173 долларов за тысячу кубов. Таким стал итог молдо-российских переговоров по газу, о чем заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. И одной из важных тем, обсуждавшейся в рамках переговоров, стал долг Молдовы за газ.

И вот тут существует один нюанс, который правительство должно хорошо разъяснить гражданам, полагает экономист Александр Муравский. На переговорах стороны пришли к тому, что вопрос о долге должен быть изучен, и, возможно, определенная часть долга будет включена в тариф, который население Молдовы будет платить за газ. Таким образом, цена газа на этот сезон для Молдовы будет снижена, но, в то же время, в тариф будет включена надбавка, которая позволит постепенно погашать этот долг.

Важно понять, отмечает Муравский, о каком долге идет речь.

"Если речь идет о долге правобережной части Молдовы, который составляет приблизительно 500 миллионов долларов, то это небольшая цифра, и это не проблема. Но, возможно, речь идет о погашении всего долга, включая и долг левобережной части, который составляет 6,2 миллиарда долларов. И тогда, если его включат в тариф "Молдовагаз", это значит, что все жители Молдовы должны будут через этот тариф погашать долг Приднестровья", - заявил Муравский.

Поэтому, считает экономист, правительству следует выступить с более подробными разъяснениями – кто, как, каким образом и, главное, какой долг будет погашать.