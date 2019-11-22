Будет ли зимой в Молдове газ: президент Додон провел важную встречу

Глава государства Игорь Додон провел в пятницу вечером детальные переговоры с руководителем АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном, обсудив с ним вопросы энергобезопасности страны в зимний период.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с председателем Административного совета АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном, который рассказал об итогах недавней встречи в Москве с главой "Газпром" Алексеем Миллером.

В частности, Чебан сообщил главе государства, что достигнута принципиальная договоренность с российской стороной о поставках природного газа в РМ, включая приднестровский регион, с 1 января 2020 года в необходимых объемах, поскольку срок действующего контракта с "Газпромом" истекает 31 декабря 2019 года.

Стороны приняли во внимание возможные сложности с транзитом природного газа по территории Украины, которые могут возникнуть после 1 января 2020 года. Президент сообщил, что АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" прорабатывают возможность включения в контракт дополнительных пунктов приема-передачи природного газа для потребителей Республики Молдова.

Речь идет о газоизмерительных станциях (ГИС) на границе России с Украиной, Румынии с Украиной или на западной границе Украины со странами ЕС.

"Кроме того, рассматривается вариант поставки российского природного газа в реверсном режиме по маршруту Болгария – Румыния – Украина – Республика Молдова от "Турецкого потока" через систему трансбалканских магистральных газопроводов, с его передачей АО "Молдовагаз" на границе Румыния – Украина", - написал президент на своей странице в Facebook.

В ходе беседы Додон подчеркнул, что поставка природного газа в зимний период является вопросом национальной безопасности страны. В свою очередь, глава "Молдовагаз" заверил, что предприятие гарантирует бесперебойные поставки газа в нашу страну при условии сохранения транзита через Украину или по альтернативному маршруту "Турецкого потока".

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