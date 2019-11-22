Продовольственная безопасность Приднестровья: каковы итоги года аграриев

Руководитель аграрного ведомства Приднестровья рассказал на заседании Совещательного собрания первых приднестровских депутатов о том, насколько обеспечен регион сельскохозяйственной продукцией.

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровский регион больше, чем необходимо обеспечен зерновыми. Об этом глава Минсельхозприроды Приднестровья Ефимий Коваль рассказал на заседании членов Совещательного собрания первых приднестровских депутатов, который состоит при главе законодательного собрания региона.

"Мы с лихвой обеспечены зерновыми, у которых к тому же и огромный экспортный потенциал по поставкам в Европу и Азию. Заделом на урожай будущего года являются 108 тыс. га уже засеянных озимыми, из них 80 тыс. га приходится на пшеницу. Однако всходы не радуют из-за отсутствия осадков", - отметил отраслевой министр.

По его словам, от природных катаклизмов, которые не в новинку земледельцам, поскольку Приднестровье считается зоной рискованного земледелия, в большей степени пострадал Слободзейский район. Этим хозяйствам ущерб намереваются возместить из бюджета.

Коваль подчеркнул, что без реконструкции и развития мелиоративного комплекса невозможно получать стабильно высокие урожаи.

"Вот уже который год эффективность показывает решение о стабилизации на уровне 70 копеек (около 80 банов) платы за кубометр воды, используемой для полива. Благодаря этому общую площадь поливных земель удалось довести до 13 тыс. га. Но это явно недостаточно", - констатировал он.

Руководитель аграрного ведомства отметил, что с помощью российских партнеров будут реализованы амбициозные планы по доведению этой цифры до 63 тыс. га, а это составляет треть всех земель сельхозназначения.

Отраслевой министр рассказал также о бюджетной поддержке аграриев путем долгосрочного кредитования с низкой процентной ставкой и субсидирования. Деньги расходуются на раскорчевку старых и закладку новых садов, приобретение современных холодильных установок для хранения сельхозпродукции, оросительных систем.

"Такую же схему финансирования Приднестровье намерено опробовать и для приобретения племенного молодняка. С 50 копеек (55 банов) до рубля (1,1 лея) за литр сданного молока выросли и госсубсидии его производителям, которых становится все больше", - подчеркнул Коваль.

Озимой пшеницы в Приднестровье за нынешний год собрано около 200 тыс. тонн, кукурузы – 135 тыс. тонн, технических культур – почти 150 тыс. тонн, фруктов – 17 тыс. тонн и винограда – 27 тыс. тонн, а также овощей – 44 тыс. тонн, что на десять тысяч тонн больше, чем в предыдущем году.

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