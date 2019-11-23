Кику: хотим увеличить поставки молдавских товаров в Белоруссию

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику заявил на встрече с белорусским премьером Сергеем Румасом, что республика хочет увеличить экспорт отечественных товаров на рынок Белоруссии. Дискуссия состоялась на полях саммита инвестиционного форума ЕБРР. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина в субботу.
"Стороны оценили дружественный характер двусторонних отношений и подтвердили взаимную открытость к максимальному использованию торгово-экономического потенциала, так как в последнее время отмечено сокращение объемов экспортных поставок молдавских товаров на рынок Белоруссии", - сообщили в правительстве.© Photo : Direcţia comunicare și protocol Guvernul Republicii Moldova
В кабмине уточнили, что в прошлом году объем экспорта достиг 87 миллионов долларов, а общий объем торговли превысил 215 миллионов долларов США.
Кроме того, Кику и Румас обговорили перспективу сотрудничества по нескольким важным проектам. В их числе инициатива строительства дорог в Молдове белорусскими компаниями. Также шла речь о необходимости ускорить либерализацию транспорта и заключить долгосрочные договора на реализацию молдавской сельхозпродукции.
В ходе встречи молдавский премьер пригласил белорусского коллегу совершить визит в Молдову в ближайшее время.
Кику участвует в инвестиционном форуме Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для государств Восточного партнерства, который проходит в Лондоне.
Также в столице Великобритании у него уже состоялась дискуссия с премьером Азербайджана Али Асадовым.
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