Кику: хотим увеличить поставки молдавских товаров в Белоруссию

Премьеры Молдовы и Белоруссии встретились в Лондоне - речь шла о торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах.

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику заявил на встрече с белорусским премьером Сергеем Румасом, что республика хочет увеличить экспорт отечественных товаров на рынок Белоруссии. Дискуссия состоялась на полях саммита инвестиционного форума ЕБРР. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина в субботу.

"Стороны оценили дружественный характер двусторонних отношений и подтвердили взаимную открытость к максимальному использованию торгово-экономического потенциала, так как в последнее время отмечено сокращение объемов экспортных поставок молдавских товаров на рынок Белоруссии", - сообщили в правительстве. © Photo : Direcţia comunicare și protocol Guvernul Republicii Moldova Важная встреча Кику - как Молдова будет сотрудничать с Азербайджаном

В кабмине уточнили, что в прошлом году объем экспорта достиг 87 миллионов долларов, а общий объем торговли превысил 215 миллионов долларов США.

Кроме того, Кику и Румас обговорили перспективу сотрудничества по нескольким важным проектам. В их числе инициатива строительства дорог в Молдове белорусскими компаниями. Также шла речь о необходимости ускорить либерализацию транспорта и заключить долгосрочные договора на реализацию молдавской сельхозпродукции.

В ходе встречи молдавский премьер пригласил белорусского коллегу совершить визит в Молдову в ближайшее время.

Кику участвует в инвестиционном форуме Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для государств Восточного партнерства, который проходит в Лондоне.

Также в столице Великобритании у него уже состоялась дискуссия с премьером Азербайджана Али Асадовым.

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