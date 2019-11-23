В строительной отрасли Молдовы в 2019 году зафиксировано оживление

Из общего объема работ, выполненных в январе-сентябре 2019 года, наибольшая доля приходится на строительные работы в новых домах.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Объем строительных работ, выполненных предприятиями Молдовы, в январе-сентябре 2019 года составил 7,69 миллиарда леев. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель увеличился на 17,4%, в сопоставимых ценах.

Объем новых строительных работ по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 24,6%, текущий ремонт - на 9%, капитальный ремонт - на 7,5%.

Самая большая доля в целом, по информации Нацбюро статистики, приходится на новые строительные работы, которые составили 52,5%.

По объектам строительства в нежилых зданиях общий объем увеличился на 27,8%, в жилых зданиях - на 12,7%, в инженерных сооружениях - на 12,1%.

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