16:36 23 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Стройка

В строительной отрасли Молдовы в 2019 году зафиксировано оживление

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
56 0 0
Sputnik Молдова

Из общего объема работ, выполненных в январе-сентябре 2019 года, наибольшая доля приходится на строительные работы в новых домах.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Объем строительных работ, выполненных предприятиями Молдовы, в январе-сентябре 2019 года составил 7,69 миллиарда леев. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель увеличился на 17,4%, в сопоставимых ценах.

Петр Олейник
© Sputnik /
Олейник: экономический смысл строительства в регионах исчез

Объем новых строительных работ по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 24,6%, текущий ремонт - на 9%, капитальный ремонт - на 7,5%.

Самая большая доля в целом, по информации Нацбюро статистики, приходится на новые строительные работы, которые составили 52,5%.

По объектам строительства в нежилых зданиях общий объем увеличился на 27,8%, в жилых зданиях - на 12,7%, в инженерных сооружениях - на 12,1%.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Ионицэ: проблемы строительства можно решить и без "убийственного" моратория
Незаконное строительство в Кишиневе: парламент обратился в НАЦ и прокуратуру
Кризис на строительстве дороги Унгены - Кишинев: рабочие объявили забастовку
Теги:
строительство


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Неделя в фотографиях: самые яркие события, прошедшие 16 - 22 ноября
Мощный ответ НАТО: Россия завершила перевооружение на ракетные комплексы “Искандер-М”
Российская армия перевооружилась в ответ на агрессивную политику НАТО
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться