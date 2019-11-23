Какая отрасль тянет промышленность Приднестровья вниз

В Приднестровье подвели итоги деятельности крупных промышленных предприятий региона, начиная с января 2019 года.

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. По промежуточным итогам 2019 года показатели промышленного производства в приднестровском регионе по сравнению с аналогичным временем прошлого года снизились почти на 4% и составили 10,5 миллиарда приднестровских рублей (650 миллионов долларов США). Такие данные представила служба статистики Приднестровья.

"Отставание обусловлено влиянием внешнеэкономической конъюнктуры, проблемами с транспортировкой отечественных грузов. Вместе с тем, без учета черной металлургии, отмечен рост промышленного производства на 10,3%", - отметили специалисты.

Проблемы с объемами производства в сфере черной металлургии эксперты объясняют проводимыми антидемпинговыми расследованиями, волатильностью цен на лом черных металлов на мировых рынках, а также снижением стоимости готовой продукции.

В остальных сферах по большей части наметился прогресс по сравнению с подобным промежутком времени в 2018 году. Объем промышленного производства в энергетической сфере вырос почти на 18% до 3,5 миллиарда приднестровских рублей (220 миллионов долларов), что выше сопоставимого показателя прошлого года на 6%. В химической промышленности объем товарного выпуска достиг 250 миллионов приднестровских рублей (15,5 миллиона долларов), превысив показатели 2018 года почти на 7%.

Улучшились результаты деятельности также предприятий электротехнической промышленности. На 10% по сравнению с подобным периодом прошлого года.

"Положительная динамика во многом определялась увеличением производства электродвигателей малой мощности (почти в два раза), проводов и осветительных шнуров, а также силовых кабелей", - объясняют статистики.

В легкой промышленности сложилась неоднозначная ситуация. Отставание от основного параметра 2018 года составило 3,7% и было связано со снижением производства обуви, блузок, юбок. Вместе с тем в натуральном выражении отмечена положительная динамика по выпуску таких видов товарной номенклатуры, как пальто и полупальто, сорочки, брюки.

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