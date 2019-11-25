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Мариана Руфа

Почему в банковской системе Молдовы такие высокие процентные ставки

© Sputnik / Rodion Proca
Экономика
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24610
Sputnik Молдова

Хотя банковский сектор в Молдове хорошо капитализирован, отголосок банковской кражи все еще ощущается, что сокращает количество международных финансовых программ, говорит эксперт.

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Молдова упускает возможность получить доступ к международным финансовым программам из-за банковской системы, которая еще не восстановилась, считает исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Мариана Руфа. 

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По мнению эксперта, это одна из причин высоких процентных ставок в Молдове, которые больше, чем в других странах региона.

В эфире радио Sputnik Молдова Мариана Руфа заявила, что, хотя банковский сектор в Молдове хорошо капитализирован, отголосок банковской кражи все еще ощущается, что сокращает количество международных финансовых программ, на которые может претендовать республика.

"Уровень риска для Молдовы рикошетом отражается и в стоимости транзакций. Очевидно, что это влияет и на доступ Молдовы к международным финансовым программам. В конечном итоге это приводит к довольно высокой процентной ставке в банковской системе по сравнению с государствами региона", - сказала Мариана Руфа.

В последние годы усилия Национального банка Молдовы получали политическую поддержку со стороны парламента и правительства. В соответствии с директивами ЕС, банковская нормативная база, посредством которой НБМ может вмешиваться в кризисные ситуации, была существенно реформирована.

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Руфа говорит, что банковский сектор в Молдове еще не полностью соответствует международным стандартам. В качестве доказательства эксперт приводит программы, которые предложили бы выгодные процентные ставки для развития сектора малого и среднего предпринимательства.

"Этот банковский скандал, который сделал нас известными во всем мире, привел к тому, что многие международные банки-корреспонденты отказались сотрудничать с финучреждениями в Молдове, полагая, что мы заслуживаем меньше доверия, чем другие государства в регионе", - сказала эксперт.

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