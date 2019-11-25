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Международный валютный фонд

Ион Кику встретился с главой миссии МВФ в Молдове

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Молдова

Премьер обсуждал продление программы финансирования Молдовы. Делегация МВФ посетит Кишинев в январе-феврале 2020 года.

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику встретился в понедельник с главой миссии МВФ в Молдове Рубеном Атояном.

Официальные лица обменялись мнениями о состоянии национальной экономики, о планах привлечения инвестиций в Молдову, а также о перспективах роста ВВП.

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Глава миссии Рубен Атоян заявил, что МВФ готов и далее поддерживать Республике Молдова в процессе осуществления реформ, особо подчеркнув заинтересованность МВФ в осуществлении реформ в финансовом и фискальном секторе, а также в расследовании финансового мошенничества с выводом средств молдавских банков.

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Срок действия программы МВФ по финансированию Молдовы истекает в марте 2020 года. В этой связи делегация Международного валютного фонда посетит Кишинев в январе-феврале 2020 года.

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Теги:
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