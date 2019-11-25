Курс валют на вторник: почти все конкуренты проиграют лею

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Национальный банк назвал обменный курс на вторник, 26 ноября. Практически все основные игроки уступят позиции молдавскому лею.
Почти рухнет евро - за сутки он проиграет нацвалюте сразу 12 банов и будет торговаться за 19,1479 лея.
Третьим в топе проигравших оказался румынский лей. За сутки его стоимость упадет на 2 бана - до 4,0120 молдавских лея.
Сохранит свои позиции с небольшим знаком минус российский рубль. Он будет торговаться за 0,2721 лея.
Единственной валютой, которая немного отыграется, станет украинская гривна. Ее 26 ноября можно приобрести за 0,7230 лея.
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