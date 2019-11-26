Эксперт рассказал, как Молдова распределит выделяемые Россией деньги

Финансовую помощь России в Молдове следует использовать на конкретные проекты, чтобы РФ помогла реализовать программы и инициативы, например, кольцевую дорогу, считает Виктор Жук.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Молдове лучше получить выделяемые Россией деньги на реализацию разработанных проектов, а не в виде кредитов. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik заявил директор Института юридических, политических и социологических исследований Виктор Жук.

© Sputnik / Политический эксперт Виктор Жук считает, что российская помощь будет направлена на инфраструктурные проекты.

Ранее президент Молдовы заявлял, что Россия готова предоставить Молдове кредит в размере 500 миллионов долларов. Эти средства, по его словам, будут направлены на инфраструктурные проекты.

"Мне кажется, что Молдове лучше получать эти деньги на реализацию разработанных проектов, а не в виде кредитов, чтобы Российская Федерация помогла реализовать определенные программы и действия, например, кольцевую дорогу", - сказал Жук.

Эксперт отметил, что Россия, возможно, обозначит, на что нужно использовать выделяемые деньги.

"Не исключено, что речь пойдет об АТО Гагаузия или инфраструктурных проектах на правом и левом берегах Днестра, но не о бюджетных расходах", - сказал Жук.

Первый транш в размере 350 миллионов долларов, как уточнял ранее глава государства, будет переведен в следующем году. На эти деньги планируется строить дороги, а условия получения финансовой помощи будут обсуждаться на уровне министерств.

Визит премьера в Россию

С 2012 года ни один молдавский премьер не приезжал с визитом в Россию. Предшественники нового главы правительства Иона Кику выбирали другое направление, а некоторые под различными предлогами откладывали диалог с Москвой.

Кабмин Кику был утвержден парламентом Молдовы 14 ноября, а через неделю молдавский и российский премьеры обсуждали острые вопросы, которые накопились за 7 лет. Кику подчеркнул, что Россию и Молдову связывают глубокие исторические корни.

Дмитрий Медведев поздравил Кику с назначением на должность премьер-министра и пожелал ему успехов в работе.

Премьер-министр Молдовы выразил уверенность, что Кишинев и Москва возобновят конструктивный диалог, который придаст импульс улучшению отношений двух стран. Именно по итогам этого визита президент страны заявил, что Россия готова выделить республике финансовые средства.

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