Курс НБМ на среду — доллар и евро растут в цене

Каким будет официальный обменный курс валют на среду, 27 ноября, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на среду, 27 ноября.

Вырастут в цене доллар США, евро и украинская гривна, а румынский лей и российский рубль, напротив, подешевеют.

Американский доллар подорожает почти на один бан и будет стоить 17,3906 лея.

Евро станет "тяжелее" на два бана, его цена составит 19,16 лея.

Незначительно, менее чем на один бан, подорожает и украинская гривна, до 0,7249 лея.

Упадут в цене еще два игрока валютного рынка - также менее, чем на один бан. Румынский лей остановится на отметке 4,0106 молдавских лея, а российский рубль подешевеет до 0,2716 лея.

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