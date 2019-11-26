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Табло курса евро

Курс НБМ на среду — доллар и евро растут в цене

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191126/28346556/kurs-nbm-na-sredu-dollar-euro-rastut.html

Каким будет официальный обменный курс валют на среду, 27 ноября, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на среду, 27 ноября.

Вырастут в цене доллар США, евро и украинская гривна, а румынский лей и российский рубль, напротив, подешевеют.

Деловой мир
© Sputnik / Alexei Filippov
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Американский доллар подорожает почти на один бан и будет стоить 17,3906 лея.

Евро станет "тяжелее" на два бана, его цена составит 19,16 лея.

Незначительно, менее чем на один бан, подорожает и украинская гривна, до 0,7249 лея.

Упадут в цене еще два игрока валютного рынка - также менее, чем на один бан. Румынский лей остановится на отметке 4,0106 молдавских лея, а российский рубль подешевеет до 0,2716 лея.

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Теги:
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