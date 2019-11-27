Moody's: рейтинг Молдовы много лет не поднимается выше "стабильного B3"

Уже почти десятилетие Молдова не может избавиться от репутации страны, где долговые обязательства спекулятивны и подвержены высокому кредитному риску.

Влиятельное международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Республики Молдова на уровне "стабильный B3". Об этом сообщается на официальном сайте Moody's.

Прогноз агентства по росту реального ВВП в Молдове в среднем составил около 4,0% в течение следующих трех лет.

Отметим, что градация "стабильный B3" в отношении Молдовы сохраняется в течение девяти лет. Впервые этот рейтинг был присвоен нашей стране в 2010 году, после длительного периода балансирования на грани дефолта.

Долговые обязательства страны с рейтингом "B" рассматриваются агентством как "спекулятивные и подверженные высокому кредитному риску".

Самый низкий рейтинг за всю историю независимой Молдовы агентство присваивало нашей стране в 2002 году, когда МВФ, Всемирный банк и другие финансовые доноры заморозили отношения с Молдовой, отказавшись от сотрудничества с правительством Партии коммунистов.

В итоге в 2002 году рейтинг Moody's для нашей страны упал до "Ca". Долговые обязательства с рейтингом "Ca" являются "высоко спекулятивными и, вероятно, находятся в состоянии дефолта либо близки к дефолту. При этом существует некоторая вероятность выплаты основной суммы долга и процентов по нему".

В глазах кредиторов Молдова остается нестабильной страной

По сообщению Moody's, в 2019 году в Молдове сохраняются нестабильные внутриполитические условия и "менее благоприятная внешняя среда", которая создают риски снижения кредитного рейтинга.

Кредитный рейтинг Молдовы ("стабильный уровень B3") ограничен ее низкой экономической стабильностью и недостаточным институциональным развитием, говорится в годовом отчете Moody's Investors Service.

По заключению агентства, все эти факторы делают экономику Молдовы подверженной внешним шокам, а также провоцируют нестабильность в отношениях с основными торговыми партнерами страны.

"Хотя экономические перспективы Молдовы улучшились, экономический рост остается нестабильным, что отражает уязвимость сельскохозяйственного сектора к климатическим условиям, а также сильную зависимость экономики от денежных переводов из-за рубежа", - сказала Даниела Ре Фрашини, помощник вице-президента Moody's и автор доклада. "Институциональный потенциал улучшился в рамках программы МВФ, но эффективность правительства остается относительно слабой".

Что нужно сделать Молдове, чтобы улучшить кредитный рейтинг

Агентство Moody's перечисляет и кредитные преимущества Молдовы. Это относительно низкий уровень внешнего долга, - около 30% от ВВП, - и низкие затраты на обслуживание долга, что объясняется зависимостью страны от международного финансирования на льготных условиях.

Кроме того, агентство считает, что в нашей стране вряд ли могут произойти политические катаклизмы, которые обрушат экономику. "Молдова умеренно подвержена риску событий, обусловленному политическим риском", - говорится в отчете.

Эксперты Moody's заявляют, что для движения к повышению кредитного рейтинга Молдове необходим дальнейший прогресс реформ в финансовом секторе и укрепление институтов управления страной.

"Устранение давних структурных экономических препятствий, таких как слабый деловой климат и нехватка рабочей силы, будет ключом к возникновению такого движения", - говорится в отчете агентства.

И наоборот, Moody's может присвоить негативный прогноз и в конечном итоге понизить рейтинг, если политический риск увеличится, будет наблюдаться замедление или изменение хода реформ в рамках программы МВФ. "Менее осмотрительная налогово-бюджетная позиция" также подорвет относительно благоприятные фискальные показатели правительства, заключает Moody's.

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