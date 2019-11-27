Бюджет-2020 одобрен с дефицитом в 7,4 миллиарда леев

Кабинет министров утвердил проект бюджета на следующий год. Теперь главный финансовый документ страны предстоит рассмотреть в парламенте.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. На заседании в среду кабинет министров утвердил законопроект о государственном бюджете на 2020 год с доходами в 44,1 миллиарда леев и расходами в 51,5 миллиарда леев.

Бюджетный дефицит составил 7,4 миллиарда леев.

Законопроект о государственном бюджете на 2020 год основан на прогнозе экономического роста в 3,8%, среднегодовой инфляции в 5,7%, увеличении экспорта на 9% и увеличении импорта на 7,1%.

Согласно проекту бюджета, в следующем году среднемесячная заработная плата вырастет до 7953 леев, что представляет собой номинальное увеличение на 8,7 процента по сравнению с предыдущим годом.

Расходы бюджета включают в себя ряд социальных программ - увеличение объема помощи на холодный период года, увеличение размера государственных социальных пособий для инвалидов и престарелых, предоставление единовременной поддержки в размере 700 леев получателям пенсий и социальных пособий, индексацию пенсий два раза в год.

Среди основных статей расходов - отчисления в Дорожный фонд (1,7 миллиарда леев, включая трансферты в местные бюджеты), Национальный фонд сельского хозяйства и сельской местности (1 миллиард леев), Национальный фонд регионального развития (220 миллионов леев), Фонд энергоэффективности (80 миллионов леев).

На реализацию государственной программы "Prima Casa" выделено 70 миллионов леев, в том числе 50 миллионов леев на обеспечение государственных гарантий в рамках программы.

Проект бюджета на 2020 год предусматривает значительное увеличение инвестиционной составляющей. В следующем году планируется реализовать 72 проекта, прежде всего по строительству дорог, финансирование для которых должно быть обеспечено из внешних источников.

Утверждены бюджеты социального и медицинского страхования

Смета расходов Национального публичного бюджета на 2020 год, которая включает государственный бюджет, бюджет государственного социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и бюджет местных государственных администраций, прогнозирует увеличение доходов и расходов примерно на 8,9% и 10,2%, соответственно.

Общие доходы государственного публичного бюджета оцениваются примерно в 69,2 миллиарда леев, а расходы - в 76,6 миллиарда леев. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 7,4 миллиарда леев.

Также кабинетом министров был утвержден и законопроект о бюджете государственного социального страхования на 2020 год и закон о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 год.

Бюджет государственного социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования утверждены без дефицита или профицита.

В бюджете государственного социального страхования предусмотрены доходы в размере более 23,4 миллиарда леев. Для обеспечения работы системы здравоохранения, в соответствии с документом, необходимо 8,3 миллиарда леев.

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