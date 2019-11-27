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Точный курс валют в Молдове: как поведут себя евро и доллар в четверг

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191127/28357993/tochnyy-kurs-valyut-v-moldove-kak-povedut-sebya-evro-i-dollar-v-chetverg.html

Каким будет официальный обменный курс валют в четверг, 28 ноября, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на четверг, 28 ноября.

Табло курса доллара
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Сохраняется тенденция, которая обозначилась в последнюю неделю — на валютном рынке республики будет наблюдаться сравнительное затишье. Лишь американский доллар подорожает на два бана - до 17,41 лея. Евро не "прибавит в весе" и будет стоить 19,16 лея.

Украинская гривна сохранит за собой позиции, занятые в предыдущие дни - 0,72 лея.

На один бан станет дешевле румынский лей, который будет стоить ровно 4 молдавских лея. Российский рубль не подешевеет, сохранив за собой крепкие позиции - 0,27 лея.

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Теги:
курс валют, евро, доллар


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