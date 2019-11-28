Жители Молдовы в 2019 году наговорили по телефону более 4 миллиардов минут

У национального оператора связи по итогам девяти месяцев - самый впечатляющий рост, однако доля Moldtelecom на рынке невелика.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. На рынке услуг мобильной телефонии по итогам девяти месяцев 2019 года отмечается незначительное увеличение, сообщает Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ).

Так, объем голосового трафика увеличился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 0,8% и составил 4,65 миллиарда минут.

В то же время, объем доходов полученных поставщиками, снизился на 2,3% и составил 2,36 миллиарда леев, а общее количество абонентов сократилось, по сравнению с концом 2018 года, на 1,7% и составило 4,37 миллиона.

Среднемесячный трафик на одного пользователя мобильных услуг увеличился, по сравнению с аналогичной ситуацией прошлого года, на 5,1% и составил 279 минут (четыре часа 39 минут), а средняя продолжительность одного звонка составила 1,8 минуты.

Объем голосового трафика в сетях Orange Moldova и Moldcell увеличился на 0,2%, а в сетях Moldtelecom-Unite — на 10,6%.

Снижение общего количества абонентов услуг мобильной телефонии было обусловлено уменьшением абонентской базы компании Moldcell на 4,5%, до 1,45 миллионов пользователей и компании Orange Moldova - на 0,9%, до 2,52 миллиона пользователей.

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В то же время, абонентская база Moldtelecom-Unite увеличилась на 4,4% и составила 401,5 тысяч абонентов.

Доли рынка трех поставщиков услуг мобильной телефонии, по доходам, были следующими: Orange Moldova - 63,9%, Moldcell - 30,3% и Moldtelecom - 5,8%.

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