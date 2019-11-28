Горелова обсудит в Москве присоединение Молдовы к Евразийскому банку развития

В случае успешного завершения переговоров Молдова сможет воспользоваться преимуществами и поддержкой Евразийского банка развития для привлечения инвестиций.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Cоветник президента Молдовы Игоря Додона по экономическим вопросам Елена Горелова отправилась в Москву для участия в XIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция". Об этом глава государства написал в четверг на своей странице в соцсети Facebook.

Президент обратил внимание, что Горелова полетела в столицу России по его поручению.

Международная конференция организована Евразийским банком развития для обсуждения актуальных проблем, касающихся дальнейшей интеграции на пространстве Евразийского Экономического союза, а также вопросов развития наиболее перспективных отраслей национальных экономик стран-участниц ЕАЭС.

"Госпожа Горелова будет обсуждать с представителями государств Евразийского Экономического союза возможность присоединения Молдовы к Евразийскому банку развития на том основании, что республика в мае 2018 года стала страной-наблюдателем при ЕАЭС", - написал Додон.

В случае успешного завершения переговоров, по его словам, Молдова "сможет воспользоваться преимуществами и поддержкой Евразийского банка развития для привлечения инвестиций, особенно в инфраструктуру".

Евразийский банк развития действует с 2006 года. Его миссия – продвижение рыночной экономики в государствах-участниках Банка, их экономический рост и расширение торгово-экономических связей между ними посредством инвестиционной деятельности.

"Укрепление торгово-экономических отношений со странами Евразийского Экономического союза отвечает долгосрочным национальным интересам Молдовы, поскольку открывает широкие перспективы для экспорта молдавских товаров и поддержки отечественного бизнеса. Руководство Молдовы будет и далее выстраивать взвешенную внешнюю политику на основе прагматичных партнерских отношений со странами Востока и Запада", - заключил Додон.

Молдова получила статус страны-наблюдателя в ЕАЭС в мае 2018 года по инициативе президента Игоря Додона.

ЕАЭС является международным интеграционным экономическим объединением, созданным на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года, его постоянными членами являются Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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