Эксклюзив Sputnik: почему молдавские фрукты и вина так ждут в России

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу рассказал о том, почему продукция из Молдовы пользуется таким спросом не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в российских регионах.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Сегодня многие сельхозпроизводители знают, что состоялся первый визит премьер-министра Иона Кику и правительственной делегации в Россию. Молдавские чиновники могли детально поговорить с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и членами кабинета министров России. Диалог состоялся в том числе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

Естественно, что большинство молдавских поставщиков интересует насущный вопрос - когда в полной мере можно будет возобновить экспорт молдавских фруктов и вин на рынки Российской Федерации, и смогут ли аграрии из нашей страны вновь в полном объеме занять ту нишу на рынке РФ, которая была частично утеряна и занята зарубежными конкурентами?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

"Для меня лично была важна встреча с Патрушевым – министром сельского хозяйства РФ, которые является сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии. Важно было обсудить вопросы экспорта нашей сельхозпродукции в Россию, вопрос, который, в большей части своей, касается потребителей в РФ", - рассказал Пержу.

По словам министра, в Москве речь шла о том, чего удалось добиться за прошедший год, в том числе благодаря усилиям президента Молдовы Игоря Додона и диалога главы государства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Большим достижением является снятие таможенных пошлин с ряда товарных категорий сельхозпродукции. Сейчас идет речь о расширении этого списка еще на 5 видов товаров. Сейчас сняты пошлины на поставки в Россию фруктов, овощей, консервной и винодельческой продукции, сахара. Молдова выиграла со снятием этих пошлин", - сообщил министр.

Чиновник отметил, что снятие пошлинных барьеров привело к значительному притоку молдавской продукции на российский рынок. Таким образом, поставки яблок в РФ выросли на 20 %, вина – на 25 %, консервов – на 25%.

"От увеличения экспортных поставок выиграли и наши экспортеры, и конечные потребители в Российской Федерации. Нашу сельхозпродукцию ждут не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах России", - сообщил Пержу.

Министр напомнил, что в конце августа текущего года Молдову посетили специалисты Россельхознадзора, которые проверили почти 500 сельхозпредприятий. Молдавские производители сами направили в Национальное агентство продовольственной безопасности письмо с просьбой о проверке их продукции специалистами Россельхознадзора, выразив желание также поставлять свою продукцию на российский рынок

"Сейчас мы ждем финального результата экспертной оценки этой продукции от Россельхознадзора. Совсем скоро мы получим ответ от российской стороны. Тогда можно будет уверенно говорить о расширении списка экспортеров сельхозпродукции из Молдовы", - уточнил министр.

Пержу подчеркнул, что, несмотря на разговоры о рынках ЕС и экспортных поставках из Молдовы, 99 % яблок попадают в Россию, хотя у республики есть квота на 54 тысячи тонн на европейском рынке. В нынешнем году в ЕС, по словам министра, поставили чуть больше 1 тысячи тонн яблок из Молдовы. Конкуренция и засилье поставок данного вида фруктов из Польши и Сербии объясняют такие низкие экспортные поставки яблок из Молдовы на рынки ЕС, резюмировал министр.

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