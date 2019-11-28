Молдавское вино: украшение застолья в России, странах ЕС и Азии

Выступая в эфире радиостудии Sputnik, глава Минсельхоза Ион Пержу рассказал о том, почему продукция отечественных виноделов способна завоевать масштабные рынки во всем мире.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Молдавские вина отличаются высоким качеством и могут конкурировать с теми, которые произведены в Италии, Франции и других странах и славятся высоким качеством. Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова заявил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

"На данный момент в Молдове есть 22 компании, которые экспортируют вина местного производства на российский рынок. В сентябре инспекторы Рострепотребнадзора провели проверку продукции 11 молдавских винодельческих компаний, из которых 6 получат сертификацию на экспорт вина, а 4 предприятия готовы осуществлять экспортные поставки", - заявил министр.

В ближайшие две недели инспекторы Рострепотребнадзора снова посетят нашу страну для проверки еще 33 компаний-производителей вина.

На данный момент молдавские вина также экспортируются в США, страны Европы и даже Азии.

Министр сельского хозяйства Молдовы подчеркнул, что диверсификация рынков экспорта имеет большое значение для молдавских производителей.

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