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Ситуация на валютном рынке - лей проигрывает доллару и евро

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191128/28372420/situatsiya-na-valyutnom-rynke-lei-proigryvaet-dollaru-i-evro.html

Каким будет официальный обменный курс валют в пятницу, 29 ноября, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на пятницу, 29 ноября, и выходные дни.

Слитки золота, архивное фото.
CC0 / Pixabay
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Сохраняется тенденция, которая обозначилась в последнюю неделю — на валютном рынке республики лей будет продолжать "воевать" с долларом и евро, то уступая, то выигрывая несколько бакнов.

Так, американский доллар подорожает на три бана - до 17,44 лея. Евро "прибавит в весе" также три бана и будет стоить 19,19 лея.

Украинская гривна сохранит за собой позиции, занятые в предыдущие дни - 0,72 лея.

На один бан дешевле румынский лей, который будет стоить 4,01 молдавских лея. Российский рубль не подешевеет, сохранив за собой крепкие позиции - 0,27 лея.

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Теги:
леи, доллар, евро, курс валют


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