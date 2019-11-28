Ситуация на валютном рынке - лей проигрывает доллару и евро

Каким будет официальный обменный курс валют в пятницу, 29 ноября, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на пятницу, 29 ноября, и выходные дни.

Сохраняется тенденция, которая обозначилась в последнюю неделю — на валютном рынке республики лей будет продолжать "воевать" с долларом и евро, то уступая, то выигрывая несколько бакнов.

Так, американский доллар подорожает на три бана - до 17,44 лея. Евро "прибавит в весе" также три бана и будет стоить 19,19 лея.

Украинская гривна сохранит за собой позиции, занятые в предыдущие дни - 0,72 лея.

На один бан дешевле румынский лей, который будет стоить 4,01 молдавских лея. Российский рубль не подешевеет, сохранив за собой крепкие позиции - 0,27 лея.

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