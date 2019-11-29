Молдавский лей отмечает день рождения: главные факты о нацвалюте

Как часто менялся молдавский лей, какие новые элементы защиты появлялись, какие купюры сейчас находятся в обращении и как определить фальшивую банкноту - в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Молдавскому национальному платежному средству в пятницу исполняется 26 лет. Впервые лей ввели в обращение в 1993 году.

С момента появления банкноты менялись неоднократно. Согласно данным Национального банка (НБМ), в настоящее время есть в обращении купюры номиналом 1 лей (1994, 2010 и 2015 годов выпуска), 5 леев (1994, 2013, 2015 годы), 10 леев (1994, 2013, 2015 годы), 20 леев (1993, 2010, 2015 годы), 50 леев (1994, 2013, 2015 годы), 100 леев (1995, 2013, 2015 годы), 200 леев (1995, 2013, 2015 годы), 500 леев (1999, 2015 годы) и 1000 леев (2013 год).

Новые элементы защиты

В середине октября 2015 года в качестве законного платежного средства в Молдове были введены модернизированные банкноты номинальной стоимостью 1, 10, 50, 100, 200 и 500 леев.

Банкнота номиналом 1 лей BNM

Банкнота номиналом 1 лей BNM

Банкнота номиналом 10 леев BNM

Банкнота номиналом 20 леев BNM

Банкнота номиналом 50 леев BNM

Банкнота номиналом 100 леев BNM 1 / 6 BNM Банкнота номиналом 1 лей

Обновленные купюры стали постепенно внедрять на рынок, по мере истощения запасов "старых", выпущенных в 1993-2013 годах. При этом, всякий раз при обновлении денег "старые" леи остаются в обращении и изымаются только по мере их износа.

"Обновление банкнот путем внесения дополнительных защитных элементов – процедура, использующаяся во всех центральных банках. Обычно такие меры проводятся каждые 5-7 лет. Модернизация направлена на снижение рисков подделки купюр", — поясняют в Нацбанке Молдовы.

В 2015 году дизайн и размеры банкнот не изменились, за исключением 100-леевой купюры, которая увеличилась до тех же размеров, что и купюры номиналом в 200, 500 и 1000 леев.

Новые налоги и штрафы: жители Кишинева будут в шоке от перемен>>>

На банкнотах с номинальной стоимостью от 1 до 500 леев на защитной металлической нити, которая вклеена внутрь "тела", появилась аббревиатура BNM (НБМ). При ультрафиолетовом свете этот элемент защиты отражается на купюрах номиналом от 1 до 50 леев голубым цветом, а на банкнотах 100-500 леев – всеми цветами радуги.

© Photo: Banca Națională a Moldovei Банкнота номиналом 5 леев под ультрафиолетовыми лучами

На ультрафиолет реагирует и прямоугольник, размещенный на незаполненном поле аверса, который под лучами становится зеленым, а внутри него проявляется логотип Нацбанка и текст BNM.

Нацбанк назвал сумму комиссии при межбанковских платежах: не отдавайте больше>>>

Рельефными стали портрет Штефана чел Маре, а также текст "REPUBLICA MOLDOVA" и "ȘTEFAN CEL MARE" на банкнотах номиналом 10-500 леев. Рельефным сделали также номинал купюры и надпись "LEI", расположенные в левой и правой стороне от центральной розетки на аверсе.

На банкнотах номиналом 100, 200 и 500 леев появился водяной знак, состоящий из двух компонентов, расположенных с правой стороны на аверсе: портрет Штефана чел Маре и надпись "BNM", которые можно увидеть при рассмотрении банкноты на просвет.

Банкноты 2015 года выпуска стали вводиться в обращение постепенно. В 2016 году на рынке появились купюры 1 и 100 леев, а весной 2017-го – 200-леевые. Затем Нацбанк ввел в оборот и остальные обновленные номиналы.

Появление монет

Летом 2017 года финрегулятор предложил на публичное обсуждение разработку дизайна монет номиналом в 1 и 2 лея. Но в итоге после полученных предложений было решено выпустить и металлические 5 и 10 леев.

В конце февраля 2018 года "железные" деньги уже были введены в обращение. Впервые в истории современной Молдовы на валютном рынке страны появилась монета номиналом в два лея.

Новые одно- и двухлеевые металлические деньги изготовлены из стали и никеля, а пяти- и десятилеевые — из стали и покрыты никелем и латунью.

Дизайн монет представляет собой генезис молдавского герба. На ребре каждого денежного знака нанесены свои насечки, а на десятилеевых к тому же выбито и слово "MOLDOVA". На реверсе в верхней части монет нанесена монограмма из букв "R" и "M". Она выполнена с использованием голографической процедуры. Буквы видны попеременно, то есть монету надо поворачивать влево-вправо. На сами цифры нанесена микрогравюра "BNM".

© Sputnik / Miroslav Rotari Презентация монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев

Все четыре монеты объединяет стилизованное изображение разных частей герба Молдавского княжества на аверсе каждого денежного знака, а на фронтальной стороне выгравирована голова тура и добавлены отличительные символы. К примеру, на монете номиналом в 1 лей — стилизованный, с точки зрения геральдики, месяц. У новых денег разный размер и масса.

© Sputnik / Miroslav Rotari Презентация монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев

Массово монеты должны были появиться в обращении страны с апреля 2018 года. Сначала в оборот вводили металлические 1 и 2 лея, но и они не так быстро начали попадать к гражданам республики – ближе к концу 2018 года – началу 2019 года.

А вот пяти- и десятилеевые монеты попали на рынок осенью этого года.

© Sputnik / Yana Zaharova Железные молдавские леи

С учетом ввода в обращение металлических денег вместо бумажных Нацбанк рассчитывал сэкономить минимум 300 миллионов леев.

Как распознать фальшивые банкноты

Фальшивые леевые банкноты могут попасться гражданам Молдовы в каждый момент, ситуация не зависит от места расчета банкнотами, наткнуться на фальшивку можно и в супермаркете, и на рынке, и на бензозаправке.

© Sputnik / Yana Zaharova Молдавские леи

Чаще всего подделывают столеевые купюры старого образца. По размеру эта банкнота такая же, как и десятилеевая. Фальшивомонетчики просто смывают краску с этой купюры номиналом поменьше и на высокоточном электронном принтере наносят рисунок столеевой.

Фальшивомонетчики в 9 случаях из 10 подделывают именно банкноты старого образца, так как в них заложено меньше степеней защиты. Поэтому полиция неоднократно давала рекомендации, как определить фальшивую купюру.

Специалисты из Центра технико-криминалистических экспертиз МВД Молдовы назвали основные методы определения подделок. Первое и самое простое, что необходимо сделать - потереть банкноту ключом или монетой. Если краска начинает сыпаться с поверхности бумаги или размываться, значит - у вас на руках фальшивка.

Неудобные деньги: на какую наличку и почему жалуются в Молдове>>>

Также неплохо иметь при себе небольшой ультрафиолетовый светодиодный фонарик, который можно купить на любом рынке. При просвечивании купюр номиналом от 1 до 50 леев защитная полоса в бумаге должна светиться голубым цветом, а купюры от 100 до 500 леев излучать радужное многоцветье. На защитной полосе должны четко читаться аббревиатура "BNM".

© Photo: Banca Națională a Moldovei Проверка защитных элементов на купюре

Печать с выпуклым и вогнутым тиснением также представляет элементы защиты банкноты от подделки. Проверить новые банкноты на подлинность можно и прощупывая слегка тисненные надписи "REPUBLICA MOLDOVA" и "ȘTEFAN CEL MARE".

На банкнотах номиналом в 100, 200 и 500 леев, на части купюры, не отпечатанной краской, при проверке их на просвет должен появляться силуэт Штефана чел Маре и надпись "BNM".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK