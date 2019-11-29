Официальные резервные активы Молдовы поставили новый рекорд

По данным НБМ, резервы достигли рекордной суммы в 3,058 миллиарда долларов, это самый высокий показатель за всю историю независимой Молдовы.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Национальный банк Молдовы зафиксировал новый рекорд — официальные резервные активы превысили уровень в 3,058 миллиарда долларов.

Таким образом, объемы резервов превысили рекорд, установленный в начале ноября 2019 года, когда объем резервных активов достиг 3,058 миллиарда долларов.

Из общего объема активов 1,78 миллиарда хранятся в ценных бумагах, а 1,27 миллиарда размещены в банках. Еще 3,5 миллиона долларов составляют золотые запасы страны.

Планку в три миллиарда долларов резервные активы пересекли летом 2018 года.

Самый низкий уровень резервных активов наблюдался в октябре 2015 года (1,74 миллиарда долларов), после банковского кризиса, когда в 2014 году резервы сократились на сумму около миллиарда долларов.

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