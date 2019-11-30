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Додон озвучил пункты, которые поспособствуют развитию сельского хозяйства

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191130/28387830/dodon-ozvuchil-punkty-kotorye-posposobstvuyut-razvitiyu-selskogo-khozyaystva.html

Президент принял сегодня участие в церемонии, прошедшей в столичном Дворце Республики и посвященной Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. В праздничном мероприятии участвовали сотни специалистов агропромышленного сектора.

Торжественное собрание посетил президент Молдовы Игорь Додон, который поблагодарил людей, которые выращивают и перерабатывают сельхозпродукцию, за самоотверженный труд, порой с риском материальных потерь.

"Благодаря ответственности, старанию и усердной работе им удается обеспечивать из года в год продовольственную безопасность страны и функционирование всего национального агропромышленного сектора", - написал президент на своей персональной странице в Facebook по результатам встречи.

Глава государства выделил четыре основные задачи, выполнение которых помогло бы обеспечить существенное развитие сельского хозяйства в нашей стране.

Во-первых, по мнению Додона, государству следует, используя имеющиеся инструменты, способствовать консолидации сельхозугодий, в том числе через механизм субсидий и внесение необходимых изменений в законодательство. Есть положительный опыт других государств в этой сфере, и можно его заимствовать на благо отрасли.

"Мы ни в коем случае не можем допустить передачи нашей земли в собственность иностранным гражданам", - заявил Додон в этой связи.

Подписано молдо-российско соглашение о развитии агро-промышленного комплекса
© Sputnik / Miroslav Rotari
Подписано молдо-российское соглашение о развитии агропромышленного комплекса

Во-вторых, считает президент, нужно использовать современные технологии, которые позволят получить те же объемы продукции, но на меньшей площади, повысить эффективность производственного процесса и улучшить качество продукции.

В-третьих, уверен глава государства, необходимо наладить экспорт продукции с увеличенной добавленной стоимостью.

"Нам нужно экспортировать не только сырье: виноград, семена подсолнечника, но и конечный продукт с увеличенной добавленной стоимостью: соки, консервы и т.д. В этой части государство должно предложить решения аграрным производителям", - уточнил Додон.

И последнее, что необходимо сделать по мнению президента, - диверсифицировать рынки сбыта. Государство должно обеспечить не только нахождение новых направлений поставок, но и сохранение традиционных, а также реализацию потенциала внутреннего рынка.

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