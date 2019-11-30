Станет ли легче жить в Молдове - прогноз Всемирного банка

ВБ прогнозирует экономический рост для Молдовы в 2020 году на 3,6 процента и в 2021-м - на 3,8 процента.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Экономические перспективы Молдовы - позитивные, однако существует и ряд рисков, которые могут помешать развиваться национальному хозяйству страны. Таков прогноз Всемирного банка для Республики Молдова.

Эксперты организации утверждают, что взвешенная налоговая и финансовая политика помогут сохранить макроэкономическую стабильность в республике.

В целом же, в Молдове, несмотря на предшествующий период политической нестабильности, экономика выросла на 5,2 процента в первой половине текущего 2019 года.

Рост экономики в этот период был обусловлен повышением потребления.

"Молдова нуждается в экономическом росте. Он необходим для создания новых рабочих мест в стране и исключения фактора бедности населения, за чертой которой находится значительный процент граждан", - заявила представитель Всемирного банка в Молдове Анна Ахалкаци.

Всемирный банк прогнозирует рост молдавской экономики на 3,6 процента в 2020 году и на 3,8 процента - в 2021-м. Однако, по мнению представителей ВБ, это станет возможным при соблюдении повестки дня реформ.

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