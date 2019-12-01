В Первомайске запустили котельную: сколько их еще появится в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В поселке городского типа Первомайск, расположенном на левом берегу Днестра в Слободзейском районе, запущена котельная, которая была построена за счет средств инвестиционной программы "Тирастеплоэнерго".
"В котельной установлены новые экономичные котлы и мощные насосы. Она полностью функционирует в автономном режиме, а благодаря новым технологиям ее работу может отслеживать диспетчер в Тирасполе", - рассказали в правительственной пресс-службе.
"Благодаря этой котельной, во-первых, мы вывели из эксплуатации 3 км сетей, то есть от той котельной сюда. Из 3 км половина сетей были подземные и половина на улице. 23% были теплопотери", - рассказал гендиректор "Тирастеплоэнерго" Олег Ищенко.
Новая котельная обеспечит теплом около полутора тысяч человек – это семь многоэтажных домов, две школы и детский сад.
"И это решит большие проблемы. Скажем, для девятиэтажных домов, которые есть в верхней зоне, не доходило тепло в той мере, которой необходимо для обогрева, и люди обращались, жаловались", - объяснил глава Слободзейского района Василий Тищенко.
Такие локальные котельные планируется использовать по всей территории приднестровского региона. Подобная уже есть в Тирасполе. Ее открыли в апреле.
В этом году в рамках инвестпрограммы "Тирастеплоэнерго" всего построили две котельные, а также отремонтировали котлы, произвели замену магистралей. А в будущем году хотят открыть еще четыре подобных локальных теплопункта.
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