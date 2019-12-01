В Первомайске запустили котельную: сколько их еще появится в Приднестровье

Специалисты говорят, что подобные установки позволят значительно снизить потери тепла и обеспечить им потребителей в нужной мере.

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В поселке городского типа Первомайск, расположенном на левом берегу Днестра в Слободзейском районе, запущена котельная, которая была построена за счет средств инвестиционной программы "Тирастеплоэнерго".

"В котельной установлены новые экономичные котлы и мощные насосы. Она полностью функционирует в автономном режиме, а благодаря новым технологиям ее работу может отслеживать диспетчер в Тирасполе", - рассказали в правительственной пресс-службе.

Несколько лет назад старая котельная, которая находится рядом с новым и компактным зданием в нижней части поселка, вышла из строя. Термической энергией поселок обеспечивал другой теплопункт, расположенный в верхней его части. Однако специалисты фиксировали высокие потери тепла.

"Благодаря этой котельной, во-первых, мы вывели из эксплуатации 3 км сетей, то есть от той котельной сюда. Из 3 км половина сетей были подземные и половина на улице. 23% были теплопотери", - рассказал гендиректор "Тирастеплоэнерго" Олег Ищенко.

Новая котельная обеспечит теплом около полутора тысяч человек – это семь многоэтажных домов, две школы и детский сад.

"И это решит большие проблемы. Скажем, для девятиэтажных домов, которые есть в верхней зоне, не доходило тепло в той мере, которой необходимо для обогрева, и люди обращались, жаловались", - объяснил глава Слободзейского района Василий Тищенко.

Такие локальные котельные планируется использовать по всей территории приднестровского региона. Подобная уже есть в Тирасполе. Ее открыли в апреле.

В этом году в рамках инвестпрограммы "Тирастеплоэнерго" всего построили две котельные, а также отремонтировали котлы, произвели замену магистралей. А в будущем году хотят открыть еще четыре подобных локальных теплопункта.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK