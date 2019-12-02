Что ждет доллар и евро в начале недели: официальный курс валют

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 2 декабря. После выходных основные игроки выйдут бодрыми - отечественная валюта сдает позиции. Евро укрепился на четыре бана и разместился на уровне 19,2342 лея.

Доллар пошел по стопам своего крепкого собрата и отыграл порядка пяти банов, расположившись на отметке 17,4912 лея.

Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро наоборот несколько подорожал - на 0,5%. В ноябре парочка "иностранцев" несколько просела по отношению к молдавскому "льву". Доллар подешевел примерно на 0,5%, а евро - на 1,8%.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в пользу в понедельник оказались российский рубль, который установился на уровне 0,2723 лея, украинская гривна подорожала до 0,7301 лея, а румынский лей - до 4,0221 в пересчете на нацвалюту.

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