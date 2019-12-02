Додон рассчитывает, что Молдова получит от РФ кредит со ставкой не выше 1,5%

Глава республики выразил уверенность, что деньги, выделяемые РФ, поступят в страну и будут направлены на инфраструктурные проекты.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что кредит от Российской Федерации будет выгодным для республики.

"Думаю, что переговоры завершатся в ближайшие недели. Условия должны быть такими же выгодными, как и кредиты, полученные от наших западных партнеров – имею в виду Банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, которые предоставляют кредиты на объекты инфраструктуры со ставкой не выше 1,5%", - сказал Додон.

Глава государства выразил надежду, что переговоры между Москвой и Кишиневом завершатся до конца года.

"Уверен, что эти деньги поступят и будут направлены на дорожную инфраструктуру", - отметил глава республики.

Ранее президент Молдовы заявлял, что Россия готова предоставить Молдове кредит в размере 500 миллионов долларов. Эти средства, по его словам, распределят для реализации инфраструктурных проектов.

Козак: Россия рассмотрит просьбу Молдовы о межгосударственном кредите>>>

Первый транш в размере 350 миллионов долларов, как уточнял ранее глава государства, будет переведен в следующем году. На эти деньги планируется строить дороги, а условия получения финансовой помощи будут обсуждаться на уровне министерств.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK