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Банкноты США, архивное фото

Додон рассчитывает, что Молдова получит от РФ кредит со ставкой не выше 1,5%

CC0 / Pixabay
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191202/28402384/dodon-rasschityvaet-chto-moldova-poluchit-ot-russia-kredit-stavka-ne-vyshe-15.html

Глава республики выразил уверенность, что деньги, выделяемые РФ, поступят в страну и будут направлены на инфраструктурные проекты.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что кредит от Российской Федерации будет выгодным для республики.

"Думаю, что переговоры завершатся в ближайшие недели. Условия должны быть такими же выгодными, как и кредиты, полученные от наших западных партнеров – имею в виду Банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, которые предоставляют кредиты на объекты инфраструктуры со ставкой не выше 1,5%", - сказал Додон.

Глава государства выразил надежду, что переговоры между Москвой и Кишиневом завершатся до конца года.

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
Эксперт рассказал, как Молдова распределит выделяемые Россией деньги

"Уверен, что эти деньги поступят и будут направлены на дорожную инфраструктуру", - отметил глава республики.

Ранее президент Молдовы заявлял, что Россия готова предоставить Молдове кредит в размере 500 миллионов долларов. Эти средства, по его словам, распределят для реализации инфраструктурных проектов.

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Первый транш в размере 350 миллионов долларов, как уточнял ранее глава государства, будет переведен в следующем году. На эти деньги планируется строить дороги, а условия получения финансовой помощи будут обсуждаться на уровне министерств.

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