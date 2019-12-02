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Встреча президента Молдовы Игоря Додона и председателя Совета по конкуренции Марчела Рэдукана

Существование монополий в Молдове: что заявил президент страны

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191202/28404685/suschestvovanie-monopoliy-moldova-chto-zayavil-prezident-strany.html

Вопросы соблюдения и применения законодательства в области конкуренции, а также с существованием компаний с исключительным положением на рынке планируется обсудить в рамках заседания Высшего совета безопасности.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассмотрел с председателем Совета по конкуренции Марчелом Рэдуканом вопросы, связанные с монополиями и конкуренцией на рынке.

"Обсудили ряд вопросов, связанных с применением и соблюдением законодательства в области конкуренции, а также с существованием монополий в таких областях как: сельское хозяйство, рынки топлива и зерновых, продажи авиабилетов и т.д.", - написал Додон на своей странице в Facebook по итогам встречи.

Президент добавил, что стороны договорились изучить данную ситуацию на одном из ближайших заседаний Высшего совета безопасности Республики Молдова на основе доклада, который представит глава Совета по конкуренции.

Ранее Додон сообщил, что на среду намечено заседание Высшего совета безопасности, в ходе которого планируется обсудить четыре основных вопроса, среди которых "кража миллиарда", энергобезопасность страны, ситуацию вокруг Международного аэропорта Кишинева, скандал с прослушкой, а также другие темы.

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