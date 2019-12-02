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Инвестиции в основной капитал в Молдове: третий год рекордного роста

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191202/28406139/investicii-v-moldove-vyrosli.html

Как и в 2017-2018-м, большую часть общего объема капитала предприниматели вложили в материальные активы.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. За девять месяцев 2019 года инвестиции в основной капитал в Молдове выросли на 15,6 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро статистики (НБС).

В денежном выражении инвестиции в основной капитал достигли показателя в 15,78 миллиарда леев. Преобладают инвестиции в материальные активы - 15,39 миллиардов леев, в нематериальные активы было инвестировано всего 391 миллион леев.

Так, увеличился объем инвестиций в нежилые здания (на 28,2%), в инженерные сооружения (на 13,5%), в транспортные средства (на 13,1%) и в жилые здания (на 12,4%).

Белеску: без развитой инфраструктуры не может быть экономики и инвестиций
© Sputnik /
Белеску: без развитой инфраструктуры не может быть экономики и инвестиций

Как и в прошлом году, большинство инвестиций предпринято в машины, оборудование и передаточные устройства (31%).

Национальное бюро статистики констатирует, что 2019-й стал третьим подряд годом рекордного роста инвестиций в основной капитал. По мнению экспертов, инвестиции в долгосрочные материальные активы — один из решающих факторов экономического роста. За указанный период этот вид инвестиций достиг уровня 9,62 миллиарда леев (на 11,7% больше, чем в январе-сентябре 2018 года) и составил 61% от общего объема инвестированных средств.

По данным НБС, инвестиции из государственного бюджета увеличились на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а инвестиции из местных бюджетов - на 25,3%.

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Теги:
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