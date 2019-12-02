00:38 03 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.51
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.73
Поиск
Валюта разных стран

Курс валют на вторник: лей проиграет почти всем конкурентам

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
Получить короткую ссылку
70 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2567/88/25678890.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191202/28408143/curs-valyut-na-vtornik-ley-proigraet-pochti-vsem-konkurentam.html

Кому и сколько уступит молдавский лей во вторник, 3 декабря - финрегулятор установил обменный курс.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил валютный курс на вторник, 3 декабря. Молдавское платежное средство уступит практически всем основным игрокам рынка. 

Самый большой рывок совершит евро. За сутки он вырастет в цене на 4 бана и будет торговаться по 19,2720 лея.

Табло курса доллара
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Сюрпризы доллара и евро к концу 2019-го, и чего ждать от курса валют в 2020-м
Американский доллар и румынский лей, в свою очередь, выиграют по одному бану. Они будут стоить 17,5065 и 4,0331 лея соответственно.

Практически незаметный рост зарегистрирует украинская гривна. Ее можно приобрести во вторник за 0,7308 в пересчете на нацвалюту.

И только российский рубль окажется в минусе, упав до 0,2718 лея.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Молдавская экономика обязана расти более высокими темпами – мнение финансового аналитика
Ионицэ: молдавская экономика – это рост без развития
Белеску: без развитой инфраструктуры не может быть экономики и инвестиций


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
Одна ёлка на всех: в Кишиневе начались новогодние торжества
Путин и Си Цзиньпин открыли газопровод Сила Сибири
Путин и Си Цзиньпин открыли газопровод "Сила Сибири"
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

БОМОНД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться