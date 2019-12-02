Курс валют на вторник: лей проиграет почти всем конкурентам

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил валютный курс на вторник, 3 декабря. Молдавское платежное средство уступит практически всем основным игрокам рынка.
Самый большой рывок совершит евро. За сутки он вырастет в цене на 4 бана и будет торговаться по 19,2720 лея.
Практически незаметный рост зарегистрирует украинская гривна. Ее можно приобрести во вторник за 0,7308 в пересчете на нацвалюту.
И только российский рубль окажется в минусе, упав до 0,2718 лея.
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