Российские надбавки приднестровским пенсионерам выплатят своевременно

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Средства российской помощи, предназначенные для доплат пенсионерам, прибыли и будут выплачены своевременно. Такое заявление сделал лидер Приднестровья Вадим Красносельский на очередном совещании с главами городов и районов, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.
"Деньги должны быть выплачены людям оперативно и в полном объеме", – подчеркнул Красносельский.
Всего пенсионеров, получающих российские средства для выплаты надбавок, около 146 тысяч человек. Ежемесячная доплата к пенсии составляет 150 приднестровских рублей (около $10).
Средства российской финансовой гуманитарной помощи выплачиваются приднестровским пенсионерам ежемесячно.
Первый ее транш, предназначенный для выплат надбавок пенсионерам, поступил в регион 26 декабря 2007 года. С 1 января 2008 года все приднестровские пенсионеры начали получать ежемесячную дополнительную помощь к пенсии.
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