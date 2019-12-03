Российские надбавки приднестровским пенсионерам выплатят своевременно

Об этом заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский на традиционном совещании с главами городов и районов региона.

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Средства российской помощи, предназначенные для доплат пенсионерам, прибыли и будут выплачены своевременно. Такое заявление сделал лидер Приднестровья Вадим Красносельский на очередном совещании с главами городов и районов, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Деньги должны быть выплачены людям оперативно и в полном объеме", – подчеркнул Красносельский.

Как писал Sputnik ранее, доплату за второе полугодие текущего года приднестровцы получат единым платежом одновременно с декабрьской пенсией.

Всего пенсионеров, получающих российские средства для выплаты надбавок, около 146 тысяч человек. Ежемесячная доплата к пенсии составляет 150 приднестровских рублей (около $10).

Средства российской финансовой гуманитарной помощи выплачиваются приднестровским пенсионерам ежемесячно.

Первый ее транш, предназначенный для выплат надбавок пенсионерам, поступил в регион 26 декабря 2007 года. С 1 января 2008 года все приднестровские пенсионеры начали получать ежемесячную дополнительную помощь к пенсии.

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