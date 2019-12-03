Анатол Усатый: правительство готово привлечь больше кредитов

Министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый высказал в студии Sputnik Молдова мнение, что у кабинета министров есть шанс привлечь больше кредитных денег для развития инфраструктуры.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый заявил, что невысокий уровень государственного долга нашей страны предоставляет хорошие возможности для привлечения кредитных средств от внешних доноров для развития молдавской экономики.

"Доля государственного долга в ВВП Молдовы составляет от 27% до 30%. Это немного, даже по сравнению с Европой, где в некоторых странах сумма госдолга в 1,2 больше, чем объем ВВП. Это означает, что у нас есть возможность и финансовое пространство для заимствования", - сказал Усатый.

Министр напомнил про заявление правительства о превращении страны в одну большую стройку.

"Многие считают политическим заявлением наше намерение инвестировать в инфраструктуру и в строительство дорог. Но если мы говорим об ограничениях в развитии национальной экономики, то проблемой номер один, согласно исследованиям, проведенным экспертами, является низкое качество инфраструктуры, прежде всего дорожной".

Усатый отметил, что источники для заимствования, к которым может прибегнуть правительство, возможно найти как на Востоке, так и на Западе.

"Сейчас благодаря партнерам Молдовы по развитию проходит реабилитация более 400 километров национальных дорог. Существуют контракты, финансируемые Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития, открыт доступ к кредитным линиям со стороны Европейского союза. На следующем этапе мы продолжим переговоры с партнерами, с которыми у нас уже есть хорошо налаженные связи", - сказал министр.

По словам Усатого, дорожные сети находятся в плохом состоянии, и их реабилитацию невозможно обеспечить лишь из одного финансового источника.

"Именно поэтому мы ведем переговоры и с Китаем, Российской Федерацией, Белоруссией, а также с Европейским союзом, ЕБРР и ЕИБ, со Всемирным банком, который предоставил кредит в 80 миллионов долларов на строительство региональных и местных дорог", - сказал он.

Усатый подчеркнул, что взятые кредиты не будут использоваться для текущего потребления: "Мы должны заимствовать только для развития, вкладывать средства в инфраструктуру, в нечто материальное. Инфраструктура является одним из приоритетов, в которые мы будем много инвестировать", - заключил он.

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