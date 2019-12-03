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Курс валют

Курс Национального банка на среду — кто падает, а кто растет в цене

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191203/28423050/kurs-nacionalnogo-banka-na-sredu-dollar-padaet-ostalnye-valyuty-rastut.html

Какие валюты подорожают, а какие потеряют вес по отношению к молдавскому лею, сообщил Национальный банкРМ.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. В среду, 4 декабря, в легкое пике уйдет доллар США, а остальные основные валюты, напротив, станут забирать вверх. Это следует из официального валютного курса, опубликованного Национальным банком Молдовы.

Американский доллар незначительно упадет в цене, менее чем на один бан, и будет стоить стоить 17,5037 лея.

Табло курса доллара
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Евро подорожает сразу на 11 банов, добравшись до планки в 19,3854 лея.

Незначительно, менее чем на один бан, станет "тяжелее" украинская гривна, ее цена вырастет до 0,7311 лея.

Примерно на два бана вырастет стоимость румынского лея, который остановится на отметке 4,0582 лея.

Менее чем на один бан станет дороже российский рубль, его цена установлена в 0,2730 лея.

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Теги:
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