Что решил ВСБ в отношении возвращения миллиарда

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Высший совет безопасности Молдовы (ВСБ) был созван в среду, 4 декабря.

На заседании было принято решение в срочном порядке объявить конкурс и заключить контракт с внешним партнером для возврата денег и активов, принадлежащих Молдове, но выведенных за границу в результате кражи миллиарда. Об этом заявил президент Игорь Додон сразу после заседания ВСБ.

Он подчеркнул, что "главными бенефициарами" кражи из банковской системы были Владимир Филат, Владимир Плахотнюк и Илан Шор.

"Судебные инстанции Молдовы имеют возможность арестовать активы, находящиеся на территории государства, но не за границей. По этой причине государству необходимо заключить контракт с внешним партнером", - пояснил Додон.

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Помимо вопроса о "возвращении миллиарда", на заседании обсуждали и другие темы. Чиновники коснулись темы энергетической безопасности страны, ситуации с аэропортом Кишинева и важности его возвращения государству, а также говорили о прослушке журналистов и освобождении экс-премьера РМ Владимира Филата.

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