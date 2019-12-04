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Игорь Додон

Что решил ВСБ в отношении возвращения миллиарда

© Sputnik / Rodion Proca
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191204/28426620/chto-reshil-vsb-v-otnoshenii-vozvrascheniya-milliarda.html

Президент РМ Игорь Додон вышел с важными заявлениями после заседания Высшего совета безопасности Молдовы.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Высший совет безопасности Молдовы (ВСБ) был созван в среду, 4 декабря. 

Влад Плахотнюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: Интерпол еще не объявил Плахотнюка в международный розыск

На заседании было принято решение в срочном порядке объявить конкурс и заключить контракт с внешним партнером для возврата денег и активов, принадлежащих Молдове, но выведенных за границу в результате кражи миллиарда. Об этом заявил президент Игорь Додон сразу после заседания ВСБ.

Он подчеркнул, что "главными бенефициарами" кражи из банковской системы были Владимир Филат, Владимир Плахотнюк и Илан Шор.

"Судебные инстанции Молдовы имеют возможность арестовать активы, находящиеся на территории государства, но не за границей. По этой причине государству необходимо заключить контракт с внешним партнером", - пояснил Додон.

Президент Молдовы созвал Высший совет безопасности>>>

Помимо вопроса о "возвращении миллиарда", на заседании обсуждали и другие темы. Чиновники коснулись темы энергетической безопасности страны, ситуации с аэропортом Кишинева и важности его возвращения государству, а также говорили о прослушке журналистов и освобождении экс-премьера РМ Владимира Филата. 

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Теги:
кража века, Президент Игорь Додон, Высший совет безопасности, ВСБ


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